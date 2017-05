(GALERIE FOTO) EXPLOZIE la Manchester, în timpul unui concert: 22 persoane, între care și copii, au murit și alte 59 au fost rănite. Eforturi disperate pentru găsirea unei tinere de 15 ani

Poliţia analizează posibilitatea unui atac terorist pe Arena Manchester, din timpul unui concert, unde cel puţin 19 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 50 sunt rănite din cauza unei explozii, potrivit New York Times. Marea majoritate a celor prezenţi la show-ul cântăreţei americane Ariana Grande erau copii şi adolescenţi. Ambasada României în Marea Britanie a făcut demersuri pe lângă autorităţi pentru a afla dacă printre victime sunt şi români.

(UPDATE 12.20) Decizia luată de United după atacul terorist de la Manchester Arena

Lumea sportului s-a solidarizat astfel încât să fie alături de familiile victimelor de la Manchester. United va purta banderole negre în finala Europa League, în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în presupusul atentat, anunţă dailymail.co.uk.





(UPDATE 12.00) Explozie la Manchester. Eforturi disperate pentru găsirea unei tinere de 15 ani

În urma exploziei de luni seară de la Manchester Arena, mai multe persoane sunt încă dispărute, printre acestea și Olivia, o tânără de 15 ani.

Mama tinerei se roagă ca fiica sa să fie găsită în viață. Ea și prietenul ei, Adam, au dispărut luni seară, după ce au fost la concertul artistei Ariana Grande, unde a avut loc un atentat terorist, potrivit CNN.

Prietenul ei, Adam, a fost găsit recent, în spital, însă Olivia nu e de găsit.

Mama Oliviei a povestit că tânăra era foarte entuziasmată de acest concert și că îl aștepta cu sufletul la gură.„ Am sunat la spitale, am sunat peste tot. Am postat pe toate rețelele sociale și tot nu o găsim. Telefonul ei e mort”, a declarat aceasta disperată.

În urma exploziei de la Manchester Arena, 22 de persoane au murit şi alte 59 au fost rănite. Incidentul a fost confirmat ca fiind un atac terorist sinucigaș.

(UPDATE 10.30) Mărturii ale tinerilor care au asistat la explozia de pe Manchester Arena: A fost cel mai înfricoșător moment din viața mea. Înainte de bubuitură, toată lumea râdea și vorbea despre concertul Arianei Grande. Apoi au început să țipe și să se îngrămdească spre ieșiri

Participanții la concertul Arianei Grande, de pe Manchester Arena, care au reușit să părăsească sala de concerte în siguranță, după ce o explozie a cauzat moartea a 22 de persoane și rănirea a 59, au povestit, pentru publicațiile internaționale, cum zgomotul puternic a stârnit panică printre persoanele din interiorul arenei, care au început să fugă, să țipe și să se calce în picioare.

„A fost cel mai înfricoșător lucru pe care l-am văzut în viața mea. S-a auzit foarte tare, ca o bubuitură foarte intensă. Înainte de acel sunet, toată lumea râdea și vorea despre show. Dar apoi toți au început să țipe și să se îngrămădească spre ieșiri. Era foarte multă gălăgie. Nimeni nu știa ce este (n.r - zgomotul). Dar oamenii țipau: <<bombă>>, <<bombă>>! Era foarte multă panică în jur. Erau oameni care țipau numele altor oameni, încercau să găsească oameni cu care veniseră la concert și nu puteau. Toată lumea căuta pe cineva”, a declarat Esme Findlay, în vârstă de 20 de ani, pentru People.

Lori Templeton, în vârstă de 15 ani, era aproape de scenă când s-a auzit bubuitura. „A fost atât de puternică. Toată lumea s-a întors să se uite, apoi oamenii au început să țipe și să fugă spre ieșiri, iar apoi înapoi în arenă. Oamenii țipau și alergau și se împiedicau de scaune. A fost înfricoșător. Pentru prima dată în viața mea, am crezut că o să mor”, a spus tânăra, pentru People.

Ea a continuat precizând că se auze o alarmă: „Am auzit o voce care ne anunța: <<doamnelor și domnilor, din cauza unui incident în interiorul arenei, vă rugăm să evacuați sala>>. Poliția le spunea oamenilor să fugă. Când am ajuns afară, erau persoane care țipau și plângeau”.

„O bubuitură puternică, similară cu cea a exploziei unei bombe, s-a auzit foarte puternic, stârnind teamă printre oameni. Încercam cu toții să fugim de pe Arenă. S-a auzit un zgomot puternic și practic toată lumea a început să fugă dinspre zona în care s-a auzit explozia spre noi, în timp ce încercau să iasă”, a declarat un martor în vârstă de 22 de ani, Majid Khan, pentru BPA, potrivit Harpers's Bazaar.

La rândul său, Oliver Jones, în vârstă de 17 ani, a explicat că „explozia s-a auzit cu ecou în Arenă, moment în care oamenii au început să fugă”.

Un alt participant la concertul Arianei Grande a declarat, pentru The Guardian: „S-a auzit o bubuitură puternică la finalul concertului. Luminile erau deja aprinse, așa că ne-am dat seama că momentul nu face parte din show. La început, ne-am gândit că a fost o bombă. Era foarte mult fum. Oamenii au început să fugă spre ieșire. Când am reușit să ieșim din Arenă, afară se aflau zeci de mașini de poliție și mai multe ambulanțe”.

22 de persoane au murit și 59 au fost rănite, luni seara, după ce o bombă a explodat pe Manchester Arena, la finalul concertului cântăreței americane Ariana Grande. Poliția din Manchester a precziat, marți dimineața, că atacatorul este un bărbat care a acționat singur și care ar fi folosit un dispozitiv exploziv improvizat. El și-ar fi pierdut viața în atentat.

(UPDATE 10.15) Premierul român, Sorin Grindeanu a scris, pe pagina sa de Facebook, marți dimineața: „Toate gândurile noastre se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și către cei răniți în urma exploziei din Manchester. Ambadasa României la Londra e în permanentă legătură cu autoritățile britanice, pentru a afla dacă sunt români printre victime. Numărul de urgență al misiunii diplomatice este 0044 7738716335.”

(UPDATE 09.20) Bilanțul morților a crescut la 22 de persoane, între care și copii, iar numărul răniților a ajuns la 59, informează BBC News.

Potrivit Poliției, atacatorul este un bărbat care a acționat singur și care a murit în explozie. El avea asupra lui un dispozitiv exploziv improvizat, pe care l-a detonat.

Ministrul de Interne al Marii Britanii a calificat atacul drept unul „barbar, care a avut ca țintă, în mod deliberat, doar pe cei vulnerabili”.

„Prioritatea noastră este ca, împreună cu poliția antiterorism, să aflăm mai multe despre persoana care a comis acest atac. Am desfășurat exerciții în mod constant pentru a testa capacitatea de răspuns la un astfel de eveniment. Există un perimetru de securitate în jurul sălii de spectacol, care va rămâne în vigoare. Avem o istorie lungă aici, în Manchester, a comunității care stă împreună. Este important să fim vigilenți, dar să ne continuăm viețile. Oamenii se trezesc cu această veste îngrozitoare, în această zi tristă. Toate serviciile abilitate vor face tot ce le stă în putință pentru a rezolva această situație”, a declarat un reprezentant al Poliției britanice.

„Pot să confirm că sunt copii printre victime”, a mai spus el.

(UPDATE 09.15) Șeful statului, Klaus Iohannis, a scris pe Twitter că „este furios și întristat de teribilele vești din Manchester”. „Gândurile noastre se îndreaptă spre victime și spre apropiații lor. Suntem solidari cu UK”.

Și șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a arătat solidar cu victimele: „Condamn cu fermitate atentatul de pe Manchester Arena! Sunt alături de victimile și familiile lor și sper din tot sufletul ca printre cei răniți să nu fie și români!

#prayformanchester”, a scris el, marți dimineața, pe Facebook.

(UPDATE 09.00) Ariana Grande, artista americană care a susţinut spectacolul de pe Manchester Arena, unde 19 persoane au fost ucise şi cel puţin 50 au fost rănite în atacul terorist, a scris un mesaj emoţionant pe Twitter. Taylor Swift, Katy Perry, Harry Styles şi Selena Gomez au transmis condoleanţe şi rugăciuni pentru victime, imediat după catastrofă.

"Îmi pare aşa de rău": "Am inima frântă" a scris Ariana Grande pe Twitter. "Din adâncul inimii mele, îmi pare atât de rău. Nu am cuvinte", a adăugat ea.

Managerul artistei, Scooter Braun, a declarat plângând: "Inimile noastre sunt sfâşiate. Vieţile copiilor şi ale celor dragi au fost luate de un act de laş".

Scooter Braun a mulţumit autorităţilor din Manchester pentru reacţia rapidă la declanşarea tragediei, adăugând: "Vă rugăm să fiţi alături de victime, de familiile lor şi de toţi cei afectaţi".

În urma masacrului, Ariana Grande, în vârstă de 23 de ani, şi-a suspendat turneul "The Dangerous Woman Tour", notează TMZ, citat de Dailz Mail.

Potrivit participanţilor la concert, la ora locală 22.35, au fost auzite explozii puternice în clădire.

"S-a auzit o bubuitură imensă, ca o bombă, care a speriat pe pe toată lumea şi am încercat să fugim din tribune", a povestit Majid Khan, în vârstă de 22 de ani.

Shaun Hunter, care şi-a adus fetele la -în vârstă de 12 şi 10 ani - la concert, a declarat, pentru The Times, că spectatorii s-au îngrămădit spre ieşire după explozie: "Am văzut un bărbat care îşi purta fiica însângerată.".

"Toată lumea ţipa şi alerga ... pe jos erau hainele şi telefoanele oamenilor. Au lăsat totul în urmă", a povestit Robert Tempkin, un alt tânăr de care a fost la concert.

(UPDATE 09.00) Tabloidul Daily Mail scrie, în ediția sa online, că explozia de la concertul cântăreței Ariana Grande ar fi fost „prezisă” cu patru ore înainte să aibă loc.

Pe mai multe conturi neverificate de Twitter au fost postate mesaje, cu patru ore înainte, că va avea locun atac în Manchester. În mesaj, alături de întrebarea „Ați uitat de amenințarea noastră?” apar hashtagurile #ISLAMICSTATE, # ManchesterArena, #UK și #British.



Într-un alt mesaj, postat de un anume Abdul Haqq, se arăta că „bombele forțelor de aviație britanice de deasupra copiilor din Mosul și Raqqa tocmai s-au întors la Manchester”.

Deocamdată, explozia nu a fost revendicată. Deflagrația a ucis 19 persoane și a rănit peste 50.

Premierul britanic Theresa May a anunţat că Poliţia tratează incidentul de la Manchester Arena ca pe un „atac terorist îngrozitor”.

(UPDATE 08.30)

UPDATE ora 7.30: Un atacator sinucigaş ar putea fi responsabil pentru explozia de la Manchester Arena

Un atacator sinucigaş ar putea fi responsabil pentru incidentul în urma căruia cel puţin 19 persoane au decedat în oraşul britanic Manchester, informează poliţia din Marea Britanie, citată de The Independent.

Poliţia a efectuat explozii controlate asupra unui obiect suspect, relevând ulterior că era vorba însă de un bagaj inofensiv.

Atacul nu a fost revendicat, dar oficiali americani au comparat posibilul act terorist cu atacurile din sala de spectacole Bataclan din Paris din noiembrie 2015 ale militanţilor islamişti.

Doi oficiali americani anonimi au declarat agenţiei Reuters că dovezile iniţiale sugerează că un atacator sinucigaş este responsabil de atac.

”În absenţa unei dovezi mai evidente, alegerea locului, sincronizarea şi modul atacului sugerează că a fost vorba de terorism”, a afirmat unul dintre oficalii SUA pentru combaterea terorismului.

UPDATE ora 6.30: Poliţia din Manchester a declarat, marţi, că tratează explozia de la Manchester Arena ca pe un incident terorist până când va avea alte informaţii.

"În prezent, tratăm incidentul ca pe unul terorist până când vom avea alte date", a anunţat un reprezentant al Poliţiei, adăugând că există o colaborare între Poliţie şi instituţiile care au atribuţii în domeniul combaterii terorismului.

Reprezentantul Poliţiei a precizat că explozia s-a soldat cu 19 morţi şi 50 de răniţi, care sunt trataţi la şase spitale din oraş.

Poliţia le-a cerut cetăţenilor să rămână vigilenţi.

UPDATE ora 6.28 MAE: Condoleanţe după explozia de la Manchester Arena; Demersuri privind naţionalitatea victimelor

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii are în atenţie incidentul produs, luni seară, de la Manchester Arena, potrivit unui comunicat transmis de MAE, care precizează că misiunea diplomatică română face demersuri în vederea obţinerii datelor cu privire la naţionalitatea victimelor.

UPDATE ora 6.00: În momentul exploziei, pe stadion se aflau 21.000 de oameni, cei mai mulţi fiind copii şi adolescenţi. Premierul Theresa May a susţinut într-o declaraţie că autorităţile lucrează pentru a stabili cu exactitate toate detaliile incidentului care este tratat de poliţie ca un „atentat terorist îngrozitor”. „Toate gândurile noastre se îndreaptă acum spre victime şi familiile acestora”, a spus Theresa May.

Potrivit CCN, forţele de poliţie susţin că investigaţiile iau în calcul un posibil atactor sinucigaş, incidentul fiind tratat ca pe un posibil atac terorist.

Un bărbat surprins în imagini în zona Manchester Arena, care avea un rucsac, este posibilul terorist sinucigaş, potrivit CNN.

Poliţia declară că răniţii sunt trataţi la şase spitale şi anunţă numerele de urgenţă la care populaţia poate primi informaţii despre victime. De asemenea, poliţia pune la dispoziţie un număr de telefon la care oamenii pot raporta autorităţilor antiteroriste orice mişcare suspectă.

Surse americane, susţin că atacul este opera unui kamikaze.

La Londra s-a reunit cabinetul de securitate COBRA, fiind aşteptată o conferinţă de presă.

În urma unor zgomote puternice cei care asistau la un spectacol au ieşt în fugă de la eveniment generand busculate.

Manchester Arena este cea mai mare sala de spectacole, acoperita din Europa, având o capacitate de 21.000 de locuri.

