(ROMÂNIA CUPRINSĂ DE PROTESTE / GALERIE FOTO) La București 10 mii de oameni au ieșit în stradă, susține Jandarmeria. În mai multe județe s-a protestat până spre dimineață

Românii au ieșit și în această noapte în sradă pentru a protesta față de față de deciziile luate marți seară de Guvern cu privire la modificarea și completarea Codurilor penale, la grațierea unor pedepse și la măsuri educative privative de libertate. Proteste au avut loc și în alte orașe din țară. Protestul din fața Guvernului s-a încheiat. Potrivit Jandarmeriei, la București au ieșit în stradă 10 mii de români.







Satu Mare: Circa 30 de protestatari în centrul orașului





Aproximativ 30 de persoane protestează în noaptea de marți spre miercuri în centrul municipiului Satu Mare, împotriva actelor normative referitoare la justiție adoptate de Guvern.

Protestatarii s-au adunat în pasajul Corneliu Coposu din centrul municipiului Satu Mare, unde au aprins lumânări la "altarul corupției", o improvizație din carton.

Ulterior, aceștia s-au deplasat spre sediul PSD Satu Mare.

Protestarii au spus că mobilizarea s-a făcut pe rețelele de socializare.

Brașov: Peste 1.500 de persoane au protestat pe marile bulevarde din oraș

Protestul desfășurat marți noaptea spre miercuri pe marile bulevarde din Brașov, la care au participat peste 1.500 de persoane, s-a încheiat în jurul orei 3,00.

Manifestanții au plecat în marș din fața Prefecturii, imediat după ora 23,00, și au parcurs mai bine de șapte kilometri, deplasându-se pe bulevardul 15 Noiembrie-Calea București-bulevardul Saturn-strada Zizinului-strada Iuliu Maniu-Prefectură.



Protestatarii au scandat, printre altele, "Jos Guvernul"," Ieșiți în stradă nu stați în casă", "DNA să vină să vă ia". Coloana de manifestanți, în mare parte formată din tineri, a fost însoțită pe tot parcursul de echipe ale Jandarmeriei și Poliției, având în vedere că pe acest traseu traficul este intens.

Acțiunea de protest s-a desfășurat fără incidente. Manifestanții au anunțat că revin în stradă miercuri după-amiază.

UPDATE ORA 01.04 Peste 1.000 de persoane protestează în noaptea de marți spre miercuri pe străzile din Brașov față de adoptarea de către Guvern a unor acte normative în domeniul Justiției.

Coloana de manifestanți a plecat de la Prefectură în marș pe bulevardele din oraș scandând "Jos Guvernul!", "Hoții!", "DNA să vină să vă ia!".

Ei au parcurs bulevardul 15 Noiembrie, Calea București, după care se vor întoarce pe bulevardul Saturn spre centrul orașului, în Piața Sfatului.

La acțiunile de protest desfășurate până acum, manifestanții se adunau în fața Prefecturii, după care se îndreptau în marș la sediul PSD din Piața Sfatului, apoi reveneau la Prefectură.

În ședința de marți, Guvernul a adoptat un proiect de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate, precum și o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală.

ORA 00.20 Câteva sute de persoane s-au adunat marți, începând cu ora 23,00, în fața Prefecturii din Brașov, în semn de protest față de actele normative aprobate în ședința de guvern privind grațierea și modificarea Codurilor penale.

După câteva zeci de minute, protestatarii s-au îndreptat în marș spre bulevardul Calea București scandând "Jos Guvernul!", "PSD, ciuma roșie!", "Hoții!", "DNA să vină să vă ia!".

Mobilizarea s-a făcut pe rețelele de socializare.

Aproximativ o sută de persoane protestează în centrul municipiului Ploiești

Aproximativ o sută de persoane protestează în centrul municipiului Ploiești față de modificările din domeniul Justiției adoptate de guvern marți seară, o parte dintre manifestanți plecând în grup pe străzile orașului și scandând "Ieșiți din casă, dacă vă pasă!".

Protestatarii s-au adunat în fața Palatului Administrativ, în care își au sediul cele mai importante instituții din județ, și scandează "Noaptea, ca hoții!", "PSD, ciuma roșie!", "Dragnea, nu uita, asta nu e țara ta!", "România, trezește-te!" și "Corupția ucide!".

Totodată, aceștia au afișat un mesaj în care își exprimă încrederea în acțiunile DNA: "Ne-am săturat de viclenie, de jaf, de hoție și de corupție. Avem mai mare încredere în DNA".

O parte dintre manifestanți au plecat la un moment dat pe străzile Ploieștiului, scandând "Ieșiți din casă, dacă vă pasă!", încercând astfel să-i scoată pe ploieșteni la protest.

Cluj: Câteva mii de oameni la protest în centrul orașului

Câteva mii de persoane au mărșăluit pe străzile Clujului, în jurul miezului nopții, într-un protest spontan împotriva actelor normative privind grațierea și modificarea codurilor penale, adoptate în cursul serii de Guvern.

Oamenii s-au adunat în centrul municipiu și, ca și zilele anterioare de proteste, au pornit în marș spre periferie, pe un bulevard de legătură cu cartierul Mărăști, blocând o arteră întreagă de circulație cu patru benzi.

Manifestații au scandat lozinci împotriva Guvernului și a partidului de guvernământ, dar și de mobilizare la protest, agitând pancarte și steaguri tricolore. Pe străzi a răsunat: "Ieșiți în stradă nu stați în casă", "Cine nu sare, nu vrea schimbare", "București nu uita, Clujul e de partea ta", "Nu stați la ferestre, haideți la proteste".

Protestul de Cluj a debutat în prima parte a serii, când s-au strâns câteva sute de oameni în centrul orașului, în Piața Unirii, apelul fiind lansat pe o rețea de socializare.

'Alertă! Acesta este un protest spontan. Ne vedem la 18,30 în Piața Unirii. Aparent Guvernul nu a înțeles nimic în urma protestului de Duminică și va încerca să promoveze mâine Ordonanța de Urgență care aduce modificări ale codului penal dedicate tuturor politicienilor condamnați penal sau cercetați. Azi și mâine decidem în ce fel de țară vrem să trăim. Una guvernată de respectul față de legi și statul de drept, sau alta în care cele două nu mai înseamnă nimic. Mâine scapă toți!', se spunea în apelul de pe Facebook.

Argeș: Aproape o sută de persoane au protestat la Pitești

Aproape o sută de persoane au participat, în noaptea de marți spre miercuri, la un protest spontan desfășurat la Pitești, după aprobarea de către Guvern a ordonanței de urgență privind modificarea Codului penal și Codului de Procedură penală.

Oamenii s-au strâns în Piața Vasile Milea din centrul municipiului, unii dintre ei purtând steaguri și pancarte. Protestatarii au scandat împotriva Guvernului și au cerut respectarea statului de drept.

Acțiunea de protest s-a desfășurat fără incidente.

Executivul a adoptat, în ședința de marți, o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. De asemenea, Guvernul a adoptat un proiect de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate.

Teleorman: Aproximativ 30 de protestatari în centrul municipiului Alexandria



Aproximativ 30 de persoane protestează în municipiul Alexandria, în fața Casei de Cultură, față de adoptarea de către Guvern a unor acte normative în domeniul Justiției.

Oamenii își manifestă nemulțumirea referitor la adoptarea proiectului de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate, precum și a unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală.

Ei au venit cu pancarte pe care au scris mesaje împotriva Guvernului.

"Inițial, am vrut să plecăm la București, dar am aflat că sunt și alexăndreni care vor să iasă și am ales împreună cu prietenii să rămânem aici. După publicarea în Monitorul Oficial, nu se mai poate face nimic. Decât manifestații și oamenii să își manifeste nemulțumirea că altceva nu poți face. Sper să se ajungă la un rezultat", a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre protestatari.



Botoșani: Proteste în Piața Revoluției față de modificarea Codurilor penale

Aproximativ 15 persoane au participat, în noaptea de marți spre miercuri, la un protest în Piața Revoluției din municipiul Botoșani, în semn de nemulțumire față de deciziile luate marți seară de Guvern cu privire la modificarea și completarea Codurilor penale, la grațierea unor pedepse și la măsuri educative privative de libertate.

Ei au afișat pancarde cu mesajele "Hoții lucrează noaptea", "Și Botoșanii sunt România" sau "Lașii au fugit din Guvern" și au ascultat cântece patriotice.

Este prima acțiune de stradă organizată la Botoșani după anunțarea pachetelor de legi privind grațierea și modificarea Codurilor penale.

"M-am săturat să fiu mințit în față spunându-mi-se că mi se vrea binele, când de fapt sunt furat, spoliat, mințit și bătut ca ultimul om de pe planetă", a declarat Florin Aionițoaie, unul dintre protestatari.

Bistrița-Năsăud: Aproximativ 50 de bistrițeni au protestat în fața Prefecturii și a sediului PSD

Aproximativ 50 de bistrițeni au ieșit în stradă, în noaptea de marți spre miercuri, pentru a protesta față de adoptarea ordonanțelor de urgență legate de grațiere și modificarea Codurilor penale.

Protestul a început în jurul orei 11,30 și a durat până la ora 2,00. Majoritatea protestatarilor au fost tineri, aceștia anunțându-se prin telefon și pe rețelele de socializare despre intenția de a se aduna în fața Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud.

Fiecare protestatar nou sosit în piață a fost primit cu aplauze de către ceilalți. Oamenii au adus cu ei steaguri, dar și pancarte.

Printre mesajele afișate s-au numărat "Jos guvernul penalilor. Țara vrea dreptate" și "Hoții".

În fața Prefecturii au fost mobilizate mai multe echipaje de jandarmi și polițiști, însă bistrițenii au ales ca protestul lor să fie unul tăcut, preferând să discute între ei despre nemulțumirile legate de adoptarea ordonanțelor de urgență privind grațierea și modificarea Codurilor penal și despre greutățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

În jurul orei 1,00, protestatarii s-au pornit într-un marș prin centrul orașului și s-au oprit în fața sediului PSD, după care au revenit în fața Prefecturii.

Cei prezenți la protest au stabilit să se reîntâlnească miercuri, la ora 15,00, tot în fața Prefecturii.

sursa: agerpres.ro