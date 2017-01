(ROMÂNIA ÎN NĂMEȚI) 14 localităţi din Constanţa, fără energie electrică. Iaşi: 13 drumuri blocate, o tânără de 18 ani a născut la Ambulanţă. Olt: Ambulanţă aflată in misiune, blocată în zăpadă

27 de localităţi din judeţul Constanţa erau, duminică la ora 08.00, nealimentate total sau parţial cu energie electrică, potrivit unei situaţii transmise de E-Distribuţie Dobrogea. Alimentarea cu energie electrică în mai multe localităţi din judeţul Suceava a fost afectată de viscolul puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX. Update: E-Distribuţie Dobrogea a anunţat că 14 localităţi din judeţul Constanţa se mai află fără energie electrică, la ora 18:00.

Astfel, în judeţul Constanţa este afectată o linie de înaltă tensiune si au rămas nealimentate patru linii electrice aeriene de medie tensiune total, 13 linii de medie tensiune parţial şi 69 posturi de transformare, fiind afectate total sau parţial 14 localităţi, respectiv Comana, Viroaga, Cerchezu, Măgura, Căscioarele, Furnica, Olteni, Dumbrăveni, Mereni, Ciobaniţa, Osmancea, Independenţa, Fântâna Mare şi Orzaru.

Potrivit E-Distribuţie Dobrogea, în judeţele Tulcea, Călăraşi şi Ialomiţa au fost realimentate toate localităţile, însă se mai înregistrează deranjamente individuale şi colective determinate de condiţiile meteo.





Totodată, din cauza drumurilor blocate, echipele de intervenţii nu pot înainta către zonele izolate, fiind blocate drumurile: Ciocârlia – Bărăganu – Mereni, Cobadin – Ciobaniţa – Ozmancea, Negru Vodă – Albeşti, Negru Vodă – Comana, Negru Vodă – Viroaga – unde s-a lucrat cu un utilaj MAPN, dar acesta s-a blocat şi se caută o altă cale de acces.

110 echipe de intervenţii lucrează, la ora transmiterii ştirii, pe teren pentru remedierea problemelor.

La ora 08:00, în judeţul Constanţa era afectată o linie de înaltă tensiune si au rămas nealimentate 7 linii electrice aeriene de medie tensiune total, 17 linii de medie tensiune parţial şi 118 posturi de transformare, fiind afectate total sau parţial 27 localităţi, respectiv Culmea Nouă, Băraganu, Potirniche, Moviliţa, Peştera, Izvoru, Veteranu, Albeşti, Tătaru, Comana, Viroaga, Cerchezu, Măgura, Căscioarele, Furnica, Olteni, Dumbrăveni, Castelu, Vârtop, Mereni, Ciobaniţa, Osmancea, Independenţa, Fântâna Mare, Cotu Văii, Comana şi Orzaru.

În judeţele Tulcea, Călăraşi şi Ialomiţa au fost realimentate toate localităţile, potrivit E-Distribuţie Dobrogea.

Alimentarea cu energie electrică în mai multe localităţi din judeţul Suceava a fost afectată de viscolul puternic, iar drumul naţional DN 17 a fost închis temporar între Suceava şi Gura Humorului din cauză că vizibilitatea este sub 10 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prefectul de Suceava, Constantin Harasim, a declarat că au fost înregistrate, duminică, probleme în alimentarea cu energie electrică a localităţilor Bosanci, Cumpărătura, Baia şi parţial a municipiului Fălticeni, iar echipele de intervenţie au remediat avariile.

El a mai spus că din cauză că vizibilitatea pe DN 17 între Suceava şi Gura Humorului a scăzut fiind sub 10 metri s-a decis suspendarea temporară a traficului pe acest tronson.

Prefectul a menţionat că traficul va fi deviat până când viscolul va scădea în intensitate pe DN2E Gura Humorului - Spătăreşti şi DN2 Spătăreşti – Suceava.

”Când condiţiile vor permite se va relua traficul între Suceava şi Gura Humorului”, a spus prefectul.

Harasim a mai spus că şi în zona localităţii Cumpărătura pe DN 2 între Suceava şi Fălticeni vizibilitatea este scăzută, dar că circulaţia nu a fost oprită şi a solicitat şoferilor să circule cu atenţie.

29 de localităţi din judeţele Moldovei, fără energie electrică din cauza viscolului

Alimentarea cu energie electrică a fost afectată, duminică, în 29 de localităţi din judeţele Moldovei din cauza viscolului puternic şi a temperaturilor scăzute, potrivit unui comunicat al distribuitorului de energie electrică Delgaz Grid, citat de corespondentul MEDIAFAX.

La ora 14 mai erau afectate şapte localităţi. Potrivit Delgaz Grid, viscolul puternic, căderile de zăpadă şi temperaturile extrem de reduse au cauzat mai multe avarii în zona Moldovei, în special la liniile electrice aeriene de medie tensiune ce deservesc localităţi din mediul rural.

Astfel, au fost afectate în special elemente de izolaţie şi conductoare electrice, precum şi elemente de suport şi susţinere ale acestora.

Sursa citată arată că echipele Delgaz Grid au intervenit în permanenţă în această periodă, iar în ciuda condiţiilor neprielnice, au remediat în bună măsură avariile apărute. Duminică dimineaţă erau nealimentate 29 de localităţi, numărul acestora scăzând simţitor până la prânz, precizează compania care arată că sunt porţiuni de reţea aflate la mare distanţă de căile de acces practicabile în condiţiile date, iar deplasarea echipamentelor, materialelor şi sculelor necesare pentru efectuarea reparaţiilor se face manual, ceea ce mareşte durata de intervenţie faţă de condiţiile normale.

Delgaz Grid menţionează că intervenţiile vor continua până la remedierea tuturor avariilor şi reluarea alimentării la toţi consumatorii, iar la ora 14 erau nealimentate total sau parţial şapte localităţi, respectiv Ibăneşti din judeţul Botoşani, Movileni şi Chişcăreni din judeţul Iaşi, Vulpăneşti şi Moldoveni din judeţul Neamţ, Chiril din judeţul Suceava şi Găneşti din judeţul Vaslui.



Viscolul şi ninsoarea de peste noapte au dat bătăi de cap autorităţilor din judeţul Iaşi. În acest moment 13 drumuri judeţene sunt blocate, iar drumarii intervin pentru a le curăţa, relatează corespondentul MEDIAFAX.

Este vorba despre DJ 248A Iaşi-limită judeţ Vaslui, DJ 246 Ţibăneşti-Dagâţa, DJ 244F Grozeşti-Moşna, DJ 280 Strunga-Oţeleni, DJ 244G DN28-Cozmeşti, DJ 281C Blăgeşti-Coasta Măgurii,DJ 282B Plugari-limită judeţ Botoşani, DJ 280B Tg. Frumos-Coasta Măgurii, DJ 248B Leţcani-Horleşti,DJ 246 Tufeştii de Sus-Dagâţa,DJ 249C DN 24C-Roşcani, DJ 282E Lungani-Sineşti,DJ 282C Vlădeni-Şipote-Plugari.

„Ieri am fost în toate bazele de deszăpezire şi am verificat toţi operatorii. Mai sunt probleme şi le mai rezolvăm. Noaptea trecută au fost probleme în zona Ipatele şi am trimis autofrezele pentru a deszăpezi un copil de patru luni şi o femeie însărcinată. Acum este vicol, avem comandandament la drumuri judeţene, ulterior vom analiza şi celelalte probleme. Ne concentrăm cu toate forţele să trecem de momentul critic, sunt 13 drumuri judeţene închise, nu este uşor, este foarte greu, sunt foarte multe zone cu viscol puternic, chiar şi normele spun după 30-40 de kilometri să nu mai dezăpezeşti pentru că munceşti în van", a declarat Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi

Potrivit prefectului judeţului Iaşi, Marian Grigoraş "în bazele DRDP există stocuri suficiente de material antiderapant, respectiv 2700 tone sare, 3400 tone nisip şi 67 tone clorură de calciu. Pe drumurile judeţene se intervine cu 41 de utilaje, iar materialele antiderapante disponibile în prezent sunt 655 tone sare şi 2700 tone nisip.La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, cele mai multe primării au utilaje proprii pe care le utilizează la deszăperire, iar restul au încheiate contracte cu prestatori de servicii".

Două localităţi din judeţul Iaşi, Movileni şi Chişcăreni nu au alimentare cu energie electrică din cauza viscolului, iar echipele E.ON acţionează pentru a remedia situaţia. În total în zona Moldovei sunt nealimentate (total sau parţial) şapte localităţi: jud. Botoşani: Ibăneşti, jud. Iaşi: Movileni, Chişcăreni, jud. Neamţ: Vulpăneşti, Moldoveni, jud. Suceava: Chiril, jud. Vaslui: Găneşti.

În judeţul Iaşi medicii şi asistentele de la SMURD şi la Ambulanţă, alături de pomperii militari sunt în misiune de la primele ore.

Printr-un apel la 112 s-a solicitat ajutor în această dimineaţă în localitatea Glodenii Gândului la o tânără de 18 ani căreia i se declanşase naşterea. Femeia a fost dusă la sediul Serviciului de Ambulanţă de la Tibăneşti pentru a naşte în prezenta cadrelor medicale.

"Tânăra de 18 ani de la Glodenii Gândului a fost adusă la sediul ambulanţei de la Tibăneşti. Acolo a şi născut un băieţel de 3500 de grame, cu APGAR 9, deci toate lucrurile au decurs bine. În acest moment echipajul mixt SMURD, ISU, SAJ se deplasează către Tibăneşti pentru a prelua mama cu nou născutul. Sunt însoţiti de freză de la drumurile judeţene, sperăm să ajungă cât mai repede şi să-i preia astfel încăt să ajungă la pentru control post natal în maternitatea "Cuza Vodă". A doua gravdă este o femeie de 23 de ani din Mironeasa, aflată la a doua naştere. Acolo s-a deplasat tot un echipaj mixt. Speră să ajungem cât mai repede, se înaintează greu dar se înaintează. Cazul este monitorizat din dispecerat.", a declarat prof. univ. dr. DIANA CIMPOEŞU, medic şef UPU SMURD Iaşi.

Un alt caz care a avut nevoie de intervenţia echipelor mixte a fost o bătrână de 79 de ani cu o criză de astm bronşic de la Heleşteni. Bătrana a fost transportată la spital pentru îngriji medicale.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a decis ca luni şi marţi şcolile din judeţul Iaşi să fie închise. Deasemenea conducerea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a luat decizia de nu îi trece absenţi pe studenţii care nu pot ajunge mâine la cursuri din cauza drumurilor închise. Potrivit rectorului Tudorel Toader căminele sunt ocupate încă de ieri în proporţie de 80%, ceea ce înseamnă că nu s-a justifica înreruperea cursurilor.

O ambulanţă, care se afla in misiune pentru a transporta la spital a o bătrână în vârstă de 84 de ani, din judeţul Olt, a rămas blocată, duminică seara, în zăpadă pe Drumul Judeţean 542A, fiind deblocată de două utilaje de deszăpezire.

Reprezentanţii Comandamentului pentru situaţii de urgenţă Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că o ambulanta de la Serviciul de Ambulanta in timp ce se deplasa de la Caracal spre Rotunda, pe Drumul Judetean 542 A, pentru a prelua o femeie, in varsta de 84 de ani, cu astm bronşic, nu a mai putut inainta din cauza unui "sul de zapada" format pe carosabil.

„S-a acţionat cu două utilaje de deszapezire. A fost deblocată porţiunea de drum, iar ambulanţa a ajuns la pacientă, a preluat-o şi o va transporta la spitalul Caracal", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al ISU Olt, plutonierul major Alin Băsăşteanu.

