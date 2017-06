(UE vs Moscova) Sancțiunile împotriva Federației Ruse rămân în vigoare

Liderii statelor membre ale UE au aprobat la summitul de la Bruxelles, de joi seara, prelungirea cu 6 luni a sancțiunilor economice împotriva Rusiei, impuse în legătură cu agresiunea rusească în Ucraina, a anunțat pe Twitter președintele Consiliului European, Donald Tusk.

„S-a căzut de acord. UE va prelungi sancțiunile economice împotriva Rusiei, din cauza neîndeplinirii acordurilor de la Minsk“ – a scris Tusk.

În luna iulie expiră sancțiunile sectoriale impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei.





La Bruxelles astazi va continua summit-ul de două zile al UE, care are în continuare pe agendă, printre altele, proiectata ieșire a Marii Britanii din blocul european.

Recent, premierul britanic Theresa May a declarat că cetățenii UE aflați la muncă în Regatul Unit nu vor fi obligați să plece imediat după Brexit și vor putea să-și legalizeze șederea. May a mai spus că cetățenii UE care trăiesc de cel puțin cinci ani în Marea Britanie se vor putea stabili acolo definitiv. Cancelarul german Angela Merkel a spus că propunerile lui May sunt „un start bun” la negocierile dintre Londra și UE. Premierul britanic a cerut măsuri similare pentru britanicii stabiliți în țările UE, în număr de aproximativ 1,5 milioane.