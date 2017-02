(VIDEO) PROTESTE ÎN ROMÂNIA / Ce s-a întâmplat în noaptea neagră și ce poate urma?

În 31 ianuarie, pe la 10 noaptea, Guvernul a trecut ordonanța de urgență care modifică Codul Penal. Cea menită să dezincrimineze unele infracțiuni, precum abuzul în serviciu sau neglijența.

Zeci de mii de oameni s-au înfuriat, s-au mobilizat și au ieșit in stradă. Încă de la ora 10 jumătate am văzut cum oamenii alergau pe străzi către Guvern. Șoselele din apropierea pieței Victoriei erau ticsite de mașini parcate.

Doar în București se estimează că au ieșit 12.000 de persoane. S-a protestat în toată țara: Timișoara, Cluj, Sibiu, Constanța, Pitești, dar și orașe mai mici, precum Baia Mare, Alexandria.

Spre deosebire de celelalte proteste, s-a cerut insistent demisia Guvernului, s-a strigat "anticipate". Câțiva protestatari au sărit în curtea Guvernului, de unde au fost conduși afară pașnic de jandarmi. Mașinile televiziunii RTV au fost alungate din piață în repetate rânduri — fără violență, doar cu înjurături.

Cu toate acestea, la 1 noaptea OUG-ul a fost publicat în Monitorul Oficial. Fiindcă site-ul MOF este jos, puteți să vedeți OUG aici.

Ce înseamnă asta?



Modificările privind Codului Penal (dezincriminarea abuzului șamd) vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

Potrivit lui Cristi Dănileț, judecător și fost membru CSM, asta înseamnă că:

"CCR are timp suficient să se pronunțe dacă: Avocatul Poporului atacă OUG cum că nu există urgență sau dacă președintele CSM sesizează conflictul constituțional între autoritățile statului. Sau poate Guvernul abrogă OUG."



Modificările asupra Codului Penal vor influența toate dosarele în curs, odată ce intră în vigoare (10 zile): cum ar fi dosarele pe abuz în serviciu. Asta se întâmplă fiindcă în România se aplică principiul legii mai favorabile.

Schimbările din Codul penal de procedură intră în vigoare în această noapte și vor modifica doar ce urmează de azi înainte: de exemplu, denunțul va putea fi depus doar în termen de maxim 6 luni de la săvârșirea faptei.

La ora 2 jumătate, protestatarii încă erau la Guvern. Mâine dimineață la ora 9 se anunță noi proteste.



La scurt timp după ce ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat adoptarea Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea codurilor penale, bucureştenii revoltaţi s-au strâns în Piaţa Victoriei. Acolo era deja început un protest. Odată cu noul val de manifestanţi, în faţa sediului Guvernului au venit şi jandarmii.

Proteste au avut loc în foarte multe alte oraşe. Zecii de mii de români și-au strigat revolta în stradă, până spre ora 3:00, în ciuda frigului. După București, unde au fost circa 12.000 de oameni în fața Guvernului, cel mai amplu protest a fost la Cluj-Napoca - 10.000 de manifestanți și-au strigat nemulțumirea.

ACTUALIZARE. La ora 2:45 mai erau câteva zeci de oameni în Piaţa Victoriei şi jandarmii au început să strângă dispozitivul desfăşurat pentru păstrarea ordinii.

Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei: Pe timpul manifestaţiei care a fost organizată în mod spontan au fost grupuri care au încercat să forţeze porţile de intrare în curtea Guvernului. Este un obiectiv de importanţă deosebită, a cărui pază este asigurată de jandarmi. Le transmit celor care doresc să protesteze că pot să o facă în mod paşnic. Nu au fost aplicate sancţiuni. Este important ca aceia care vor să-şi manifeste nemulţumirile şi în zilele următoare să o facă în mod legal.

ACTUALIZARE. În jurul orei 2:00, protestele au început să se încheie. Tot mai mulţi oameni au plecat spre case, nu înainte să promită că se vor întoarce. În Bucureşti, în Piaţa Victoriei mai sunt aproximativ 2.000 de persoane.

ACTUALIZARE. Numărul celor care protestează la Cluj-Napoca a ajuns la 10.000 de oameni. S-au adunat 3.000 la Timişoara, 1.000 la Iaşi, 1.500 la Braşov.

Aproximativ 30 de persoane protestează şi la Alexandria, în fața Casei de Cultură. „Inițial, am vrut să plecăm la București, dar am aflat că sunt și alexăndreni care vor să iasă și am ales, împreună cu prietenii, să rămânem aici. După publicarea în Monitorul Oficial, nu se mai poate face nimic. Decât manifestații și oamenii să își manifeste nemulțumirea, că altceva nu poți face. Sper să se ajungă la un rezultat”, a declarat, pentru Agerpres, unul dintre protestatari.

ACTUALIZARE. 12.000 de oameni s-au strâns la protestul din Bucureşti, 8.000 la Cluj-Napoca, 5.000 la cel din Sibiu, 1.500 în Timişoara. Pe Facebook a fost lansat apelul pentru un protest care va avea loc astăzi, 1 februarie, începând cu ora 19:00, în Piaţa Victoriei.

10 români au protestat şi la Paris, în faţa Ambasadei ţării noastre.

ACTUALIZARE. Câțiva protestatari din Piața Victoriei au încercat să forțeze cordonul de jandarmi și să intre în curtea Guvernului, a declarat pentru Agerpres Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei. El a precizat că au fost mai multe încercări de a forța porțile de la intrarea în sediul Guvernului, dar după ce forțele de ordine au dialogat cu protestatarii, aceștia au renunțat la acțiunea lor. „Au fost încercări de a forța porțile care dau către curtea exterioară a Guvernului. Nu am reținut sau amendat pe nimeni, nu a fost nevoie", a menționat Enache. Potrivit acestuia, jandarmii sunt mobilizați ca să asigure ordinea publică la protest.

ACTUALIZARE. În doar câteva minute, numărul celor care protestează în faţa sediului Guvernului a crescut la 10.000.

ACTUALIZARE. Oamenii continuă să vină la protestele care au loc în toate marile oraşe. La Bucureşti sunt peste 5.000 de demonstranţi, la Cluj-Napoca sunt 3.000, 2.000 la Sibiu, peste 1.500 la Timişoara. Alte oraşe în care au loc proteste: Oradea, Arad, Constanţa, Braşov, Craiova.

În Piaţa Victoriei din Bucureşti au fost trimişi jandarmii de la brigada specială, în echipament de intervenţie. Ceea ce înseamnă că au la ei inclusiv tuburile cu gaze lacrimogene.

ACTUALIZARE. Cu câteva minute înainte de miezul nopţii, în Piaţa Victoriei sunt circa 4.500 de oameni care scandează: "Jos Guvernul mafiot!", "Jos Guvernul bolşevic!", "Aţi votat liber la furat!". A existat şi un incident, în care mai mulţi manifestanţi au tras de gardul care înconjoară sediul Guvernului. Aceştia au renunţat în scurt timp.

Jurnaliştii sunt blocaţi de aproape două ore în Palatul Victoria, după anunţul privind adoptarea OUG pe justiţie, când oamenii au început să se strângă în faţa Guvernului pentru a protesta. Angajaţii SPP au primit ordin să nu lase pe nimeni să mai intre sau să iasă din Palatul Victoria.

Premierul şi miniştrii au plecat din Palatul Victoria imediat după şedinţa de Guvern.

ACTUALIZARE. Proteste au loc în foarte multe oraşe din ţară. Peste o mie de manifestanţi au ieşit în Piaţa Unirii din Iaşi, de exemplu, şi cam tot atâţia în Piaţa Victoriei din Timişoara şi la Cluj-Napoca. Circa 1.500 de oameni protestează în Piaţa Mare din Sibiu.

În Sibiu, oamenii s-au strâns în Piaţa Mare, în faţa Primăriei, locul tradiţional de adunare la toate protestele.

Protestatarii poartă steaguri tricolore şi scandează "Hoţii”, "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta” şi cer alegeri anticipate.

Oamenii s-au mobilizat pe reţelele de socializare, unde şi-au exprimat revolta faţă de adoptarea ordonanţelor privind graţierea şi modificarea Codurilor Penale, dar şi faţă de modalitatea în care Guvernul a făcut acest lucru.

În continuare, din toate colţurile pieţei centrale din Sibiu continuă să se strângă protestatari.

Şi la Cluj-Napoca aproximativ 1000 de persoane s-au adunat, în jurul orei 23.00, în Piaţa Unirii, din municipiu, scandând lozinci împotriva Guvernulu,i precum: "Nu vrem să fim o naţie de sclavi", "Ruşine să vă fie" şi de asemenea au scandat numele ministrului Justiţiei, Florin Iordache.

Protestatarii au cântat şi o strofă din Imnul de stat.

Timişorenii s-au adunat, începând cu ora 23.00, în Piaţa Victoriei din centrul oraşului, ei având pancarte cu mesaje precum: ”Nu graţierii”, ”Grindene cu trupa ta, faci de râs Timişoara”, ”Jos Guvernul” sau ”Legea-i lege pentru toţi, nu-i făcută pentru hoţi”.

De asemenea, oamenii strigă ”Anticipate”, ”Grindeanu trădătorul”, ”Hoţii”, ”Noi nu suntem mineri”, ”Ieşiţi din casă, dacă vă pasă şi ”PSD, ciuma roşie”.

Pe treptele de la intrarea în clădirea Operei mai multe persoane afişează un banner de aproximativ doi metri pe care scrie ”Huo”.

În zonă se află mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi.

Sursa: digi24.ro