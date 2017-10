​VIDEO / Primul exercițiu al României la NATO din Polonia. Bateria antiaeriană din Craiova, provocare pentru americani

NATO a intarit prezenta militara a aliantei pe flancul estic cu patru batalioane internationale in tarile baltice si Polonia, iar Romania a participat in premiera cu un detasament cu tunuri de aparare antiaeriana Oerlikon 2x35mm la batalionul condus de SUA in Polonia.

Cei 120 de militari ai Batalionului 205 de aparare antiaeriana de la Craiova s-au intors de curand din misiunea care a durat sase luni si povestesc ce experiente au trait, cum s-au integrat in noile structuri rotationale* NATO si de ce detasamentul de aparare antiaeriana romanesc a insemnat o provocare prnytu unitatea SUA care conduce batalionul din Polonia.