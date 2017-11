Cum funcționează Proiectul „Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”

Curtea de Conturi (CC) a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie, curent, Raportul auditului performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”

Guvernul, cu asistența Băncii Mondiale, a conceput și implementat pe parcursul perioadei 2010-2016 Proiectul „e-Transformare a Guvernării”, fiind angajat în acest sens un credit în sumă de 12,7 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 20,0 milioane dolari SUA), precum și contribuția Guvernului Republicii Moldova în sumă de 3,0 milioane dolari SUA.

Abordarea de audit a fost una combinată, orientată pe rezultate și pe identificarea problemelor, disfuncționalităților care au tergiversat realizarea obiectivelor sau pot afecta impactul, sustenabilitatea și durabilitatea Proiectului, inclusiv a cauzelor.





Generalizând constatările auditului, CC denotă că, deși obiectivul Proiectului, potrivit indicatorilor stabiliți, a fost realizat, fiind obținute un șir de produse TI (platforme și servicii guvernamentale), există unele rezerve de îmbunătățire în aspect de materializare a impactului scontat privind impulsionarea procesului de modernizare tehnologică a guvernării.

Cele mai semnificative aspecte se exprimă prin faptul că:

• avantajele platformelor tehnologice guvernamentale (MCloud, PGRAP, MConnect etc.) nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv ca urmare a utilizării fragmentare a serviciilor acestora, ceea ce diminuează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate;

• procesul de selectare a serviciilor publice pentru digitizare nu a întrunit în totalitate normele stabilite, având un caracter sporadic și netransparent. În consecință, nu a fost pe deplin respectat principiul de prioritizare a serviciilor destinate cetățenilor și mediului de afaceri, fiind digitizate servicii destinate unui număr mic de utilizatori și altele.

Neajunsurile constatate sunt cauzate, în principal, de un cumul de factori sistemici, inclusiv, pregătirea insuficientă a Proiectului, disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de supraveghere a Proiectului per ansamblu, precum și de coordonare a activităților în entitățile publice; carențele cadrului regulator relevant domeniului; aplicarea unor indicatori de performanță irelevanți în raport cu obiectivul Proiectului; managementul insuficient al riscurilor aferente Proiectului, cât și al subproiectelor din cadrul acestuia, lipsa/insuficiența în cadrul entităților publice a personalului cu competențe în domeniul TI etc.