Locuitorii din Vulcăneşti care au suferit în urma ploilor din septembrie vor primi 200 mii de lei

Locuitorii oraşului Vulcăneşti, care au avut de suferit în urma ploilor abundente din luna septembrie curent, vor primi 200 mii de lei. Aceasta este prima tranşă de ajutor din partea autorităţilor, asupra căreia s-a convenit în cadrul şedinţei de astăzi a executivului autonomiei găgăuze, transmite MOLDPRES.

„La 28 septembrie am convocat şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale a UTA Gagauz-Yeri şi am examinat toate actele ce confirmă prejudiciile sinistraţilor din Vulcăneşti. Atunci am depistat nereguli în întocmirea unor documente, care au fost întoarse autorităţilor locale pentru a fi perfectate corect. Însă până atunci oamenii se adresează după ajutor şi de aceea am decis să alocăm din fondul de rezervă al Comitetului executiv 200 mii de lei pentru susţinerea persoanelor fizice, după care vor urma şi alte sume”, a menţionat prim-viceguvernatorul autonomiei, Vadim Ceban, citat de gagauzinfo.md.

Ploi abundente, însoţite de grindină, au căzut la Vulcăneşti în seara zilei de 22 septembrie, iar ca urmare câteva râulețe din localitate au ieşti din matcă şi au inundat gospodăriile mai multor orăşeni.





Potrivit primarului de Vulcăneşti, Victor Petrioglu, în urma ploilor torenţiale a avut de suferit un sector al oraşului, unde au fost inundate case şi grădini, s-au pierdut mai multe animale domestice, iar drumurile au fost înnămolite. În total, au avut de suferit 72 de gospodării, una dintre care nu mai poate fi restabilită.

Localnicii au început să aducă în ordine zona, însă au afirmat că au nevoie de ajutorul autorităţilor regionale şi centrale.