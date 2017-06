Fostul președinte al Partidului Democrat, Marian Lupu, lasă să se înțeleagă că ar putea să se retragă definitiv din viața politică și să nu mai candideze pentru un nou mandat de deputat.

Invitat la o emisiune de dezbateri la postul de televiziune TVC 21, Marian Lupu a mai declarat că din politică trebuie să pleci la momentul potrivit.

„Fiecare om trebuie să-și schimbe ocupația o dată la 7-8 ani. Eu tot timpul am planul A, B și C. În ultimii opt ani s-au schimbat foarte multe lucruri, s-au schimbat circumstanțele. Faptul că am plecat din funcția de președinte al PD a fost decizia mea și nu regret asta. E important să pleci atunci când începe să ți se simtă lipsa”, a subliniat Marian Lupu.

Acesta a mai adăugat că deja a ocupat funcții importante în cadrul

Guvernului și Parlamentului și din acest motiv nu ar mai vrea să revină la ele.





Fost președinte al Parlamentului și fost președinte interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu nu exclude că în viitor ar putea iniția un proiect în domeniul economic sau social.

Sursa: radiochisinau.md