Parlamentul a adoptat modificări și completări la Legea monumentelor de for public

Parlamentul a adoptat astăzi, în lectură finală, modificări și completări la Legea monumentelor de for public, transmite MOLDPRES

În document se precizează că „monumentele de for public au un rol deosebit în formarea imaginii localităților urbane și rurale a oricărei țări moderne, precum și în păstrarea/promovarea memoriei culturale și istorice a societății. Astfel, asigurarea protejării eficiente a monumentelor, dar și asigurarea unei ținute artistice adecvate constituie o sarcină importantă a statului”.

Legea monumentelor de for public a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în septembrie 2011. Potrivit Notei informative atașate la proiect, în baza unei analize s-a constatat necesitatea operării unor completări pentru asigurarea funcționării eficiente a documentului.





Principalele ajustări operate s-au referit la introducerea definiției de monumente de for public, teren al monumentului de for public și statutul acestora, prin care s-a stabilit operele de artă plastică monumentală ce sunt atribuite monumentelor de for public și care dintre ele nu pot avea acest statut.

Totodată, la articolul consacrat zonelor de protecție a monumentelor de for public au fost detaliate reglementările privind modul de delimitare a acestora. La fel, au fost stabilite atribuțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind completarea Bazei naționale de date a monumentelor de for public.

Modificările adoptate nu necesită cheltuieli financiare.