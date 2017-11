R. Moldova și Letonia au semnat un Acord de colaborare în mai multe domenii

Republica Moldova și Letonia vor colabora în domeniul educației, culturii, științei, tineretului și sportului, potrivit unui Acord semnat astăzi, la Chișinău, de către Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Galbur, și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, transmite MOLDPRES.



Oficialul moldovean a declarat, în cadrul unui briefing, că discuția a fost una foarte productivă. „Am mulțumit pentru mesajele de solidaritate primite din partea oficialilor din Letonia cu privire la procesul de integrare europeană a R. Moldova. În prezent există mai multe proiecte în derulare în țara noastră cu sprijinul Letoniei, în valoare de circa 100 mii de euro. Totodată, am vorbit despre pregătirile pentru Summitul Parteneriatului Estic care va avea loc la sfârșitul acestei luni la Bruxelles. La fel, am purtat discuții pe dimensiunea economică și am convenit că vom sugera ambasadorilor celor două țări să vină cu idei pentru a stimula relațiile de cooperare dintre oamenii de afaceri”, a spus Andrei Galbur.

La rândul său, Edgars Rinkēvičs a specificat că Acordul semnat astăzi va permite ca tinerii din R. Moldova să vină în Letonia să-și facă studiile, iar ulterior să revină acasă pentru a contribui la binefacerea țării. „În cadrul întrevederii am discutat și despre existența a noi domenii de dezvoltare în sfera economică, mă refer la transport, turism, domeniul farmaceutic și cel al procesării lemnului. La fel, Letonia acordă asistență în domeniul agricol, dezvoltarea regională și sistemul judiciar. Am reiterat faptul că vom continua să oferim suport R. Moldova în parcursul său european și în soluționarea conflictului transnistrean. Totodată, am constatat că trebuie să fie realizate un șir de reforme pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor”, a menționat ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia.





În acest an se împlinesc 25 de ani de relații diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Letonia.