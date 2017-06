Românul erou de la Londra, lăudat de Theresa May în parlamentul britanic VIDEO

Premierul britanic Theresa May este hotărâtă să îi urmărească pe terorişti pe Internet şi să le blocheze accesul. Ea le-a spus parlamentarilor de la Londra că are tot sprijinul aliaţilor europeni, pe motiv că toată lumea se confruntă cu aceeaşi ameninţare. Theresa May a amintit chiar şi de românul care s-a luptat cu teroriştii de la London Bridge, pentru a susţine că este nevoie de cooperare la orice nivel pentru a face faţă ameninţărilor teroriste.

Florin Morariu a ajuns în presa din întreaga lume, după ce s-a luptat cu teroriştii folosind o navetă goală de pâine. Impresionaţi, jurnaliştii BBC şi CNN l-au invitat în emisiunile lor.

Theresa May, premierul Marii Britanii: „Atacurile teroriste (din ultimele luni - n.r.) au provocat moartea unor cetăţeni europeni, în timp ce alţii au fost răniţi. Dar în aceste momente am văzut şi cum cetăţenii noştri s-au mobilizat, în cele mai eficiente moduri cu putinţă. În zona London Bridge am văzut cum un bancher spaniol a fost ucis în timp ce s-a grăbit să sară în ajutorul unei femei atacate şi am văzut cum un brutar român a ripostat la atacul teroriştilor şi i-a adăpostit pe londonezi în brutăria lui. Aceste exemple de eroism ne-au demonstrat că, departe de a ne dezbina, aceste atacuri care vizează modul nostru de viaţă nu au făcut decât să ne arate capacitatea de rezistenţă şi unitatea.”