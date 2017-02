Topul presei de calitate

Forbes publică “10 publicaţii unde vei găsi fapte reale”, cercetând piaţa SUA. Iar The New Yorker arată cum întrebările esenţiale ale unui jurnalist pentru a crea o ştire s-au transformat într-un delir de dubii astfel încât a fi jurnalist înseamnă a te întreba dacă nu cumva oficialii nu-şi bat joc.

Preşedinţia lui Donald Trump a introdus un termen: alternative news. Practic, în ciuda evidenţei, stafful Donald Trump prezintă drept adevărată o versiune proprie asupra realităţii. Mai mult, în social media, dar şi pe internet, proliferează fake news-ul. Motiv: felul în care google.com indexează postările, pe baza popularităţii acestora. The New Yorker arată cum întrebările jurnalistului ce, cine, când, cum, unde, de ce? care desenează-conturează Ştirea au adăugat “Are you fucking kidding me?”, “Am I dreaming?”, “Have you no shame?”. Autorităţile ignoră realitatea şi preferă propaganda, rupând orice barieră a evidenţei, informării şi adevărului, relatează New Yorker, citat de Mediafax.ro.

În acest context, Forbes a alcătuit o listă a surselor cu tradiţie şi de încredere.

1. The New York Times- cel mai influent ziar din SUA. Editoriale NYT dau o viziune progesist asupra lumii contemporane. Este un lider al ştirilor din business, politică şi cultură.

2. The Wall Street Journal - cel mai cumpărat ziar din SUA. Preluat de mogulul media Rupert Murdoch în 2007, WSJ a trecut către acoperirea ştirilor generaliste, totodată cu cel privind business-ul. Pagina de editoriale este un bastion al pieţei libere folosind sloganul: "free markets, free people." jurnaliştii au câştigat mai multe premii Pulitzer.

3. The Washington Post - acest ziar a dat jos un preşedinte, pe Nixon. În 1970 în cadrul scandalului Watergate. Este deţinut acum de către proprietarul amazon.com, Jeff Bezos.

4. BBC - impune un standard global pentru excelenţă în ştirile radio-tv.

5. The Economist - tot o marcă british. Staff alcătuit din economişti şi jurnalişti cu standarde extrem de riguroase.

6. The New Yorker - Story-uri sofisticate, non-fiction publicate de către scriitori şi reporteri.

7. Agenţii de presă: Associated Press, Reuters, Bloomberg News - reţele de reporteri în toată lumea, cu surse directe în toate domeniile.

8. Foreign Affairs - publicat Council on Foreign Relations. Inteligenţa în lumea globală.

9. The Atlantic - Story-uri şi analize realizate de jurnalişti de top.

10. Politico - realizat de către cei care în 2006 au părăsit the Washington Post, Politico este un jucător critic în viaţa politică.

Toate aceste publicaţii pot fi accesate pe internet. Topul presei de calitate continuă pe forbes.com.