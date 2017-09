O masă perfectă atunci când vrei să slăbești se bazează pe legume sărace în calorii. Castravetele, ridichiile și broccoli se află la loc de cinste și poți mânca oricât, dacă nu le combini cu mâncăruri bogate caloric.







Iată 10 legume care te ajută să slăbești:

Ardeiul gras

Ardeiul gras, roșu, galben sau verde, este hrănitor, gustos și sărac în calorii. Tocmai de aceea ar trebui să îl consumi în mod regulat fie proaspăt, în salate, fie copt.







Avocado

Avocado este una din cele mai bune surse de grăsimi sănătoase. Conţine acid oleic, care ajută la reducerea nivelului de colesterol şi favorizează absorbţia subtanţelor nutritive din alimente, ajutându-te să slăbești.

Broccoli

Broccoli nu numai că este una dintre cele mai sănătoase legume, conținând vitamina C, beta-caroten, seleniu și alte minerale, dar este și un bun aliat în cura de slăbire. Această legumă este săracă în calorii și își oferă rapid senzația de sațietate.

Castravetele

Este una dintre legumele care te ajută să slăbești pentru ă are un conținut ridicat de apă. Are cam 10 calorii la 100 de grame. În plus, consumând castraveți, beneficiezi de vitaminele B, C și E, dar și de potasiu și sodiu.

Ghimbirul

Ghimbirul este apreciat încă de acum dou milenii pentru beneficiile sale importante pentru sănătate, în special în menţinerea funcţionalităţii digestive. Este revigorant, vasodilatator, reglează echilibrul intern al organismului și accelerează digestia.

Lămâia

Are puţine calorii şi este deja intens folosită în multe cure de slăbire. Are şi capacitatea de a detoxifia ficatul, şi deşi este acidă, odată ingerată devine alcalină. Lămâia ajută organismul doar dacă nu o mănânci cu multe lingurițe de zahăr.

Morcovul

Consumul de morcov are o mare influență în prevenirea bolilor cardiovasculare, cataractei, cancerului și aterosclerozei. De asemenea, conține iod și fibre, care contribuie la reducerea stratului adipos, fapt ce are drept consecință scăderea în greutate.

Ridichiile

Și ridichiile se numără printre legumele care te ajută să slăbești. Sunt o sursă bogată de calciu, magneziu și vitamina C și au foarte puține calorii, motiv pentru care te poți bucura de ele fără restricții.

Varza

Nu ar trebui să lipsească din meniul zilnic nici această legumă dacă vrei să slăbești. Varza este mai bogată în vitamina C decât portocalele, are puţine calorii şi multe substanţe cu efect antioxidant, conţine magneziu, potasiu, calciu.