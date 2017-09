10 lucruri pe care ceilalți nu prea le înțeleg la tine dacă ești o personalitate alfa

Deci ești o personalitate alfa. Felicitări! Multora nu le place să recunoască că sunt alfa, deoarece oamenii presupun că sunteți agresivi și bossy.

Nu poate fi mai departe de adevăr. Deși, recunoaștem, toate calitățile de mai jos pot fi percepute drept defecte de cei din jur.

1. Treci direct la subiect.

Ca alfa, nu pierzi timp, nu irosești cuvinte și nu depui efort inutil încercând să make your point. Nu e loc de ambiguitate, oamenii știu unde te plasezi și te iubesc sau te urăsc pentru asta. There is no in between.





2. Te iei după acțiuni, nu după cuvinte.

Ești genul de persoană care oferă credit faptelor, nu vorbelor. Cu toate astea, te aștepți ca ceilalți să se țină de ceea ce promit pentru că... Vezi punctul 4.

3. You do your thing.

Ești confortabil să faci lucrurile altfel; nu suferi de teama de a pierde ceva cool, lucru care îți oferă libertatea de a face cu timpul tău ceea ce dorești. Poți sta acasă într-o vineri seara și te simți bine în propria piele.

4. Faci ce spui că vei face.

Dacă un prieten îți cere ajutorul și promiți că-l ajuți, ești acolo.

Angajamentul e foarte important în toate aspectele vieții tale.

5. Ai puțini prieteni.

Pentru că te simți confortabil în pielea ta, petreci timp cu tine însuți și aștepți ca oamenii să facă ceea ce spun că vor face, ai un cerc mic de prieteni care cred în aceleași lucruri, în care poți avea încredere. Nu ai nevoie de 400 de prieteni pe Facebook și de o listă neagră plină.

6. Îți place propria companie.

Deși nu-ți lipsesc ofertele, îți place să petreci timp cu tine însuți. Să citești, să conduci, să te uiți la seriale etc. Astea sunt lucrurile pentru care nu ai nevoie de nimeni altcineva.

7. Nu chetuiești aiurea.

Beach hair? You don't care. Nu te interesează să fii trendy, nu arunci banii pe gadget-uri sau pe cluburi, ci doar pe ceea ce îți place cu adevărat și, aș mai adăuga, pe ceea ce este cu adevărat important.

8. Știi cum să-ți ocupi timpul.

Nu te plictisești niciodată. Ai scopuri și obiective și întreprinzi acțiuni pentru atingerea lor. Nu te frământă timpul de care ai nevoie pentru a ajunge la ceea ce îți dorești pentru că realizezi importanța drumului până acolo. Te interesează doar să lucrezi la construirea celei mai bune variante a ta.

9. Nu te interesează părerile altora.

Joci după propriile reguli și nu te lași influențat. Rareori te afectează altă părere, tu rămâi fidel sistemului tău de valori și nu te iei după masă.

10. Ești propriul tău suflet pereche.

Dacă ai ajuns la concluzia că e dificil să-ți găsești jumătatea, asta e pentru că tu poți și fără una.

Ești tot ce ai nevoie pentru a-ți atinge maximul de potențial. Până nu găsești pe cineva care să te înțeleagă, ești foarte în regulă tu cu tine.

