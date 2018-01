20 de şcoli generale din Moldova au devenit accesibile pentru elevii cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale

Peste 400 de elevi cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale din 20 de şcoli generale din Moldova, au acces la educaţie alături de semenii lor, după ce instituţiile de învăţământ au fost renovate şi dotate cu cele necesare.



Acest lucru a fost posibil datorită proiectului pilot „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”. Proiectul este realizat cu suportul unui grant în valoare de 2,86 milioane de dolari SUA, este oferit de Guvernul Japoniei, prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de FISM. Prezentarea rezultatelor proiectului a avut loc luni, 29 ianuarie 2018.

Mircea Eşanu, director executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova: „Astăzi încercăm să vedem care sunt lecţiile învăţate în procesul de implementare a proiectului, în care au fost implicate mii de persoane, printre care pedagogi, manageri şcolari, administraţii raionale, direcţii de învăţământ, părinţi, dar şi copiii beneficiari ai acestui grant. Incluziunea copiilor cu necesităţi educaţionale speciale este unul din aspectele care ne poate alinia în rândul statelor civilizate, cu respect faţă de drepturile omului şi cei care ştiu să prevină discriminarea şi să dea dovadă de incluziune”.





La eveniment au participat Masanobu Yoshii, Ambasador al Japoniei în Republica Moldova, Anna Akhalkatsi, Manager de țară al Băncii Mondiale, Igor Șarov, Secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Mircea Eşanu, director executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai instituţiilor de învăţământ din ţară.

Masanobu Yoshii, Ambasador al Japoniei în Republica Moldova: „Japonia îşi menţine angajamentul de a asista Moldova pentru dezvoltarea unei economii durabile, stabile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor moldoveni. Ca şi Moldova, Japonia nu este bogată în resurse naturale, de aceea, pentru noi cele mai importante resurse sunt cele umane. Aceasta înseamnă nu doar valorificarea potenţialului copiilor din şcolile generale, dar şi a copiilor cu dizabilităţi, care trebuie să fie asistaţi pentru integrarea în societate”.

Din cei circa 100.000 de dolari SUA alocaţi pentru fiecare şcoală, au fost construite rampe, montate bare de sprijin, instalate uşi speciale, pavaj, blocuri sanitare adaptate, sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare, sisteme electrice, de ventilare, de încălzire şi acoperişuri. S-a efectuat iluminarea tablelor, au fost procurate elevatoare. În şcoli au fost create şi amenajate Centre de resurse pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, ce includ cabinete de kinetoterapie, psiholog şi logoped.

Anna Akhalkatsi, Manager de țară al Băncii Mondiale: „Proiectul este un pas important pentru promovarea incluziunii copiilor cu nevoi speciale şi dizabilităţi, iar 20 de şcoli deja au primit suport în acest sens. Aceste şcoli dau un exemplu că incluziunea socială este posibilă şi ne arată cum funcţionează acest lucru. Banca Mondială va continua să susţină Moldova, astfel încât să extindem numărul şcolilor care vor crea infrastructură şi capacităţi pentru a facilita incluziunea”.

Adaptarea infrastructurii este una dintre cele 4 componente ale proiectului, împreună cu elaborarea strategiilor raionale privind incluziunea socială, formarea specialiştilor în domeniul educaţiei incluzive, şi sensibilizarea comunităţii faţă de necesitatea de a integra copiii cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile generale.

Potrivit Secretarului de Stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Igor Şarov, Guvernul a încheiat negocierile şi este în proces de a primi acordul Băncii Mondiale pentru alocarea a circa 10 milioane de dolari pentru şcolile din Moldova, în care o atenţie aparte va fi acordată dezvoltării educaţiei incluzive.

Scopul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este să contribuie la realizarea „Programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”. În cele 20 de şcoli beneficiare ale proiectului învaţă 9056 de elevi, dintre care, 413 elevi cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale.

Lista şcolilor beneficiare ale Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”

LT „Olimp”, or. Sângerei;

LT Cuhneşti, Glodeni;

Gimnaziul Mănoilești, Ungheni;

LT „D. Cantemir”, Mândrești, Teleneşti;

LT Balatina, Glodeni;

LT „C. Popovici”, Nihoreni, Râşcani;

LT rus nr.3, or. Drochia;

LT „Vasile Lupu”, Susleni, Orhei;

LT „Alecu Russo”, or. Orhei;

Gimnaziul „Valeriu Bulicanu”, Boldureşti, Nisporeni;

LT Selişte, Nisporeni;

Gimnaziul „Grigore Vieru”, Iurceni,Nisporeni;

LT „B.P. Haşdeu”,Olăneşti, Ștefan Vodă;

Gimnaziul Filipeni, Leova;

LT „Cezar Radu”, Leuşeni, Hânceşti;

LT „Universum”,Sărata Galbenă, Hânceşti;

Gimnaziul Gradişte, Cimişlia;

Gimnaziul “Mihai Viteazul”, Străşeni;

LT „D. Celenghir”, Avdarma UTAG;

Liceu internat cu profil sportiv, Lipoveni, Cimişlia.