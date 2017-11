4X4, 4WD si AWD: care este semnificația acestora? Tu știi diferențele?

De fiecare data cand cititi articole despre masini si va sunt oferite informtiile tehnice, se folosesc abrevieri. Pe unele dintre ele le cunoaste toata lumea, cum ar fi cele legate de tipul de motorizare, insa stim cu totii la ce se refera abrevierile legate de sistemul de tractiune? Clasicul 4X4 a fost si subiect de bancuri, insa ce stim despre AWD sau 4WD?

1. Tractiune 4X4

4X4 este prezenta, de cele mai multe ori, pe masinile de teren. 4X4 inseamna ca tractiunea se poate selecta cu ajutorul unui buton. De asemenea, cand vezi 4X4 trebuie sa te gandesti ca tractiunea este impartita in mod egal la fiecare dintre cele patru roti ale vehiculului.





2. Tractiune 4WD

Ok, daca cu 4X4 ne mai descurcam si stim cat de cat sa explicam, ce putem spune despre 4WD? Ati fost vreodata in situatia in care sa trebuiasca sa explicati insemnatatea lui 4WD? Sunt curioasa ce v-a trecut prin cap, insa daca nu ati patit asta pana acum, cu siguranta vi se va intampla pe viitor, asa ca de ce sa nu fim pregatiti.

4WD se refera la faptul ca masina are tractiune integrala SELECTABILA, nu este permanenta si tractiunea se transmite in mod diferit catre cele patru roti. Masinile de tip 4WD nu dispun de un diferential blocant central care sa distribuie puterea catre puntea fata si spate in raport de jumatate-jumatate.

In aceasta categorie putem incadra foarte multe modele din gamele SUV si cross over.

3. Tractiune AWD

Aceasta inscriptie poate fi gasita pe masinile care nu pretind ca sunt speciale pentru off-road si sunt destinate condusului de zi cu zi in orase sau pe carosabil neaccidentat. In aceasta categorie intra si masinile care au 4X4 fara a putea selecta tractiunea si folosesc 4X4 doar atunci cand este nevoie, dar si cele al caror sistem 4X4 functioneaza in permanenta - anumite modele de SUV sau crossover. Mai putem gasi in aceasta categorie si masinile care au sisteme proprii de tractiune integrala: 4Motion, xDrive, Quattro, 4Matic.

Nu este greu sa decodifici inscriptiile ce se afla pe masini. Iti trebuie doar putina rabdare sa cauti informatia si apoi sa o asociezi cu cateva modele ca sa tii minte despre ce este vorba. Apoi esti capabil sa oferi o explicatie sigura oricarui prieten care iti va adresa aceste intrebari.

Sursa: Cars.ro