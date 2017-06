5 vinuri rozé de succes, recomandate pentru această vară

Vremea s-a încălzit, vara îşi intră, încet dar sigur, în drepturi şi vinurile rozé au început, din nou, să acapareze terasele. Şi anul acesta, tendinţa de consum la rozé-uri se menţine ridicată. Uşor de băut, elegante şi foarte generoase cu asocierile gastronomice, vinurile rozé sunt preferate atât de femei cât şi pentru bărbaţi. Nu în ultimul rând, rozé-ul este o opţiune foarte simplă, atunci când oscilăm între alb şi roşu. În continuare, vă recomand cinci rozé-uri care au avut succes, în luna mai 2017.







Cote des Roses 2016, Gerard Bertrand

Terra Romana Rosé 2016, SERVE

Pinot Noir Rosé 2016, Villa Wolf

Rosamara 2016, Costaripa

Rosé de Chevalier 2016, Domaine de Chevalier

Multă vreme, am aşteptat un rozé care să îmi ofere plăcere cu adevărat. Iată că, în sfârşit, acest „Cote des Roses” de la Gerard Bertrand a venit să umple golul pe care îl simţeam. Cel mai mult, am fost surprins de naturaleţea şi coerenţa în exprimare, atât olfactiv cât şi gustativ. Adieri uşoare şi neintruzive de fructe roşii şi grapefruit, continuate de o eleganţă subtilă la nivelul papilelor, un final uşor şi răcoritor. Dacă v-aţi săturat de notele artificiale şi înţepătoare de care suferă cele mai multe vinuri de acest gen, vă recomand călduros să încercaţi exemplarul de faţă. Nici nu veţi simţi când se va goli sticla.Sunt convins că „Terra Romana Rosé” 2016 va fi printre cele mai apreciate rozé-uri româneşti ale anului. Iată că din Fetească Neagră şi Merlot a putut să iasă ceva amintind de vinuri provensale de marcă, cu o aromatică frumoasă, ademenitoare, de flori albe şi trandafiri, fragi, pomelo, piersici albe şi banane, respectiv un gust care se remarcă printr-o binevenită plinătate şi o bună remanenţă. Foarte bun.Azi ne întâlnim cu o bestie mai puţin obişnuită prin părţile astea de lume: un rozé german din Pinot Noir. Care se dovedeşte a fi foarte prietenos: culoare deschisă, arome proaspete, gust cu mai mult zahăr rezidual decât se obişnuieşte pe la noi, dar şi cu o aciditate pe măsură şi mai ales cu o textură onctuoasă, plăcută, în ciuda unui nivel de alcool mai apropiat de al unei beri decât de al unui, să zicem, rozé din Dealu Mare. OK, exagerez un pic, dar cred că înţelegeţi ideea: un vin abordabil, simplu, dar foarte bine făcut, de băut cu spor şi veselie la picnic, în grădină, pe malul mării sau, în caz de nevoie, în balcon. Mă rog, idei veţi avea voi în mod sigur.„Costaripa Rosamara” 2016 este un rozé născut în apropierea lacului Garda. Are culoarea foii de ceapă, iar parfumul folosit să ne îmbie aduce cu un amestec lejer şi totodată fragil de flori albe şi note de cireaşă. În gust, lucrurile iau o turnură uşor neaşteptată, nuanţele rotunjindu-se niţel, vinul căpătând şi un uşor ecou migdalat. Situaţia este „salvată” de aciditate, care ţine hangul cu brio aromelor, menţinând astfel vinul în zona de prospeţime pe care nasul o anunţă.

Un rozé bordolez din regiunea Graves nu e tocmai ceva obişnuit pe piaţa noastră. Tocmai de aceea, v-aş recomanda să-l încercaţi, fiindcă face figură aparte - şi încă una remarcabilă. Olivier Bernard, proprietarul „Domaine de Chevalier”, a gândit această etichetă (la propriu), dar şi stilul vinului, astfel încât să se distanţeze de rozé-urile de Provence. Cu alte cuvinte, vinul are un corp plin şi arome pregnante, fără a renunţa însă la eleganţă tipică unui rozé franţuzesc. Avem de-a face cu un cupaj de Cabernet Sauvignon şi Merlot, cu o culoare roz intens şi un nas cu cireşe, căpşuni şi note discret florale. Gustul este plin, crocant, cu alcool bine integrat şi cu o bună aciditate. Predomină aromele de vişine, rodii şi citrice amărui. Finalul, lung şi persistent, lasă senzaţii de fructe roşii condimentate, care-i dau acestui rozé şi mai multă personalitate. Un vin de gastronomie, numai bun alături de salate de vară, peşte slab la grătar sau brânzeturi proaspete.





