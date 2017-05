50 de studenţi au primit Burse de Merit

50 de studenţi de la 9 instituţii de învăţământ superior din ţară au intrat în posesia Bursei de Merit oferită de Centrul de Informații Universitare.

Cea de-a XXI-a ediţie a concursului s-a desfăşurat, tradiţional, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al partenerilor programului, BC Moldova Agroindbank SA şi Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi şi masteranzi din ţară vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12 mii de lei fiecare. În cadrul acestei ediţii a concursului şi-au depus dosarele 266 de studenţi de la 15 instituţii universitare din Moldova, iar în rezultatul cât al evaluării dosarelor de aplicare, atât şi a prestaţiei candidaţilor la o probă scrisă, 35 de studenţi din ultimul an de studiu, ciclul licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la 8 instituţii universitare şi 15 studenţi din primul an de studii, ciclul masterat (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la 7 instituţii universitare din ţară au devenit finalişti ai programului Burse de Merit 2016. Cei 50 de învingători au fost selectaţi de către o Comisie Independentă de Experţi, constituită din reprezentanţi ai comunităţii academice.





Serghei Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere al BC Moldova Agroindbank SA a subliniat că tinerii sunt cea mai de preţ investiţie şi avere a ţării noastre. „Ei sunt cei care vor determina progresul şi recunoaşterea Republicii Moldova. Din acest motiv, Moldova Agroindbank le susţine aspiraţiile, motivându-i prin diverse proiecte în dezvoltarea personală şi profesională. Vom depune tot efortul pentru a asigura continuitatea acestui program, dar şi a altor proiecte similiare în domeniul educaţiei, conştientizând că tinerii sunt viitorul nostru”, a afirmat Serghei Cebotari.

Orange Moldova a debutat cu acest proiect naţional de responsabilitate social corporativă acum 13 ani. Ulterior, şi-a fortificat poziţia de actor social-responsabil, prin implementarea mai multor proiecte educaţionale majore de către Fundaţia Orange Moldova.

Julien Ducarroz, director general Orange Moldova a subliniat că Orange este un partener strategic pentru sistemul educaţional din Moldova. „Investim cu prioritate în dezvoltarea acestui sector, în special al educaţiei digitale, domeniu absolut indispensabil pentru dezvoltarea ţării de mâine. Decizia de a susţine acest program este un răspuns la aşteptările tinerei generaţii, care îşi propune să devină profesionistă, într-un mediu competitiv. Acest proiect, alături de alte programe majore desfăşurate prin intermediul Fundaţiei Orange, confirmă disponibilitatea noastră de a contribui în continuare la susţinerea învăţământului în Moldova. Avem tineri foarte talentaţi şi această investiţie, cu siguranţă, va aduce beneficii întregii societăţi. Or, asta reconfirmă angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea ţării şi de a-l apropia pe fiecare de ceea ce este important pentru el”, a declarat directorul general al companiei.

Din anul 2003 concursul Burse de Merit este organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

Angela Muşet, directorul Centrului de Informaţii Universitare a menționat că an de an, instituția desemnează cei mai buni studenţi ai ţării care dau dovadă de faptul că şi la noi se face carte. „Programul Burse de Merit ţine să-i aprecieze pentru toate eforturile depus în procesul de studii şi pentru dorinţa de a-şi aprofunda cunoştinţele şi aptitudinile, prin implicarea în diverse activităţi extra curriculare. De asemenea vreau să aduc sincere mulţumiri partenerilor fideli ai programului, BC Moldova Agroindbank şi Orange Moldova, cât pentru susţinerea acestui program de burse, atât şi pentru încrederea de care dau dovadă investind în tinerii din Moldova, în speranţa de a făuri un viitor mai luminos aici, în ţară.”

Pe parcursul celor douăzeci şi una de ediţii anuale ale programului, circa cinci mii de studenţi au participat la concurs, dintre care 1330 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar Ceremonia Festivă de decernare a burselor a devenit un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Moldova.

Concursul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova. De 16 ani Programul Burse de Merit se bucură de sprijinul BC Moldova Agroindbank SA, devenind cel mai longeviv proiect susţinut de bancă.

Timpul.md