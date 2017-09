Copilăria este o perioadă uimitoare în viața fiecărei persoane, perioadă de care cei mai mulți dintre noi ne amintim cu mult drag. Orice părinte și mai ales mamă ar face orice pentru a-și proteja copilul și a-l feri de toate problemele pe care le-ar putea întâmpina vreodată.

Cu siguranță nimeni nu își dorește ca un copil să fie nefericit sau să treacă prin traume ce îl vor lăsa cu amintiri neplăcute pe tot parcursul vieții; și mai ales, toată lumea se inspiră și apreciază fericirea lipsită de griji a unui copil.

Deși după cum am spus, fiecare mamă îi dorește doar binele copilului său, există anumite aspecte pe care nu toată lumea le cunoaște cu privire la menținerea în siguranță și dezvoltarea corectă a unui copil. Dacă și tu te temi de unele lucruri care ar putea pune în pericol sănătatea copilului tău, atunci te afli în locul potrivit deoarece mai jos vei putea găsi o listă cu unii dintre cei mai neașteptați factori care pot face asta.





1. Premergătoarele

Daunele pe care le fac sunt mult mai severe decât efectele pozitive pe care le aduc și ca dovadă, premergătoarele sunt deja interzise în Canada.

– rata de provocare a rănilor la copii de peste 8 000 doar în S.U.A.;

– întărire a mușchilor neuniformă și deformare a picioarelor;

– curbarea coloanei din cauza greutății mari care se lasă pe ea;

– mișcările independente sunt întârziate deoarece nu există o motivație de a merge pe cont propriu; simțul echilibrului și protejarea proprie nu sunt dezvoltate.

2. Sucurile și laptele

Sucul din fructe pasteurizate are puține vitamine și foarte multe zaharuri care cauzează probleme la nivelul danturii și obezitate. Este indicat ca bebelușii de peste un an să consume sucuri naturale, iar sucurile din fructe pasteurizate să fi înlocuite cu fructe naturale. Laptele de vacă nu are suficient fier și este bogat în nutrienți care nu sunt necesari pentru un bebeluș. Le poate afecta rinichii și poate provoca anemie și alergii.

3. Jucăriile aprinse la culoare

La vârsta preșcolară, copiii explorează lumea din jurul lor și capătă o atitudine socială față de jucăriile lor. Culorile care nu sunt naturale, sunetele electronice și multe detalii din jucăriile lor produc un efect negativ asupra dezvoltării gândirii lor creative și influențează formarea personalității prin comportamente agresive, frici nemotivate și depresie la vârsta adolescenței.

4. Hainele calde

Cu cât bebelușii sunt mai mici, cu atât termoreglarea lor este mai nefericită. Ei sunt expuși la supraîncălzire și răcire exagerată. Pea multe haine calde previn corpul din a-și dezvolta reacțiile de apărare față de schimbările de vreme, lucru ce poate duce la boli ce au legătură cu frigul și o imunitate scăzută.

5. Electronicele și gadget-urile

Lumina albastră ce provine de la ecranele LED cauzează răni la nivelul retinei ce poate ajunge la cataractă și chiar orbire. Atunci când folosește un smartphone sau o tabletă, copilul este privat de accesul la lumea înconjurătoare. Abilitățile senzoriale și de mișcare în parametri normali nu se dezvoltă și nu există o interacțiune reală. Acest lucru duce la lipsa evoluției lobului frontal care este responsabil pentru vorbire, personalitate, comunicare și luarea de decizii.

6. Centurile de siguranță

Dacă porți partea frontală a centurii peste burta ta atunci când ești însărcinată, atunci este posibil ca bebelușul să fie rănit în cazul unui accident. Poziționează centura pe cât de jos este posibil sub abdomen și încearcă să stai dreaptă deoarece dacă te înclini în față, prea multă presiune va fi exercitată asupra fătului. Și nu uita că cel mai bine este să nu conduci deloc.

tasta.ro