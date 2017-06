600 de copii instituționalizați au făcut analize medicale gratuite la câteva centre private

Circa șase sute de copii aflați în plasament instituționalizat au beneficiat de analize medicale complexe gratuite la câteva laboratoare medicale private. Rezultatele validate ale analizelor au fost remise către personalul medical al instituțiilor în carte se află copiii pentru conduită și programe personalizate de tratament, după caz, transmite IPN.



Inițiativa a fost implementată de către centrele medicale „Invitro Diagnostics”, „Medexpert”, „ Eurolab”, „Sante” și „Micromed”, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Inițiativa este susținută de încă un centru privat, care a solicitat să-i fie păstrat anonimatul.

Într-un eveniment de totalizare a inițiativei „Sănătatea pentru copiii instituționalizați”, Boris Gîlca, doctor în științe medicale și directorul „Invitro Diagnostics”, a menționat că fiecare copil, inclusiv aflat sub o măsură specială de protecție, are dreptul la servicii medicale de calitate, de acces la teste medicale preventive. În cadrul respectivei inițiative, testele medicale au inclus un pachet standard de 12 parametri vitali evaluați la fiecare copil. Totodată, copiilor aflați sub îngrijire medicală specială le-au fost executate probe suplimentare de înaltă încărcătură clinică și tehnologică. Cheltuielile în cadrul inițiativei se cifrează la peste 204 de mii de lei.





Vasile Croitoru, directorul Agenției Naționale pentru Asistență Socială din cadrul MMPSF, a declarat că această inițiativă reprezintă o acțiune de înaltă responsabilitate socială a sectorului privat, o investiție în prevenție și în calitatea vieții copiilor instituționalizați. Copiii au beneficiat de analize prin utilizarea celor mai moderne tehnologii ale laboratoarelor private.

Petru Chițanu, directorul Centrului „Sante”, a menționat că laboratoarele private și-au unit eforturile pentru un scop nobil. „Diagnosticarea timpurie a maladiilor facilitează tratamentul. În cazul copiilor este și mai important, pentru că o bună parte din patologii evoluează asimptomatic”, a spus Petru Chițanu.

Olga Mihalciuc, directoarea Centrului „Eurolab”, a declarat că activând în domeniul medical, instituția este responsabilă social. De aceea a decis să se alăture acestei inițiative. „Sperăm că această inițiativă va induce o sensibilizare și altor verigi din domeniul fortificării sănătății, medicinei și farmaciei”, a notat Olga Mihalciuc.

De analize complexe în scop de screening au beneficiat copiii de la Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete) din Hâncești, Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei, dar și Centrul de plasament temporar al copiilor în situații de risc „Azimut” din Soroca. Beneficiari au mai fost cei de la Centrul pentru copii cu cerințe educative speciale „Speranța” din Criuleni, Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Пламъче” din Taraclia și de la casele de tip familial din zona de nord a Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și platforma de asociere a laboratoare medicale private în scopul menținerii unui dialog cooperant și transparent cu autoritățile și pentru promovarea programelor de prevenție. Platforma este deschisă pentru toate laboratoarele medicale private care vor împărtăși aceleași obiective și valori.