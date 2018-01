7 lucruri pe care nu le ştiai despre copiii mici. De ce sunt egoişti

Chiar daca sunteti parinti exista lucruri despre copiii mici pe care nu le stiati. Iar in cazul in care nu aveti urmasi, insa va pregatiti pentru a avea iata ce ar trebui sa aflati:

1. Copiii care cauta atentia vor invata mai usor mai tarziu

Bebelusii care in mod constant cer atentie de la parintii lor se vor transforma in adulti care colaboreaza usor cu ceilalti si care invata lucruri noi foarte rapid, sustine un studiu publicat in revista Child Development.

Marie-Pierre Gosselin, autoarea studiului, a declarat: "Copiii mici ai caroror parinti au raspuns pozitiv la cererile lor de atentie se asteapta ca interactiunile sociale sa le aduca satisfactii. De aceea, sunt nerabdatori sa socializeze cu parintii lor".



2. Nu este vina lor ca sunt egoisti

Oamenii de stiinta au studiat comportamentul si imagini ale creierelor unor copii ce se jucau cu alti copii de varsta lor carora li s-au oferit recompense si erau indemnati sa le imparta cu ceilalti. S-a stabilit ca „desi copiii mici inteleg ca impartitul este benefic pentru ceilalti copii nu puteau rezista tentatiei egoiste de a pastra cat mai mult din recompensa pentru ei insisi".

Din fericire insa, odata ce copilul creste, creierul sau se maturizeaza. „Scanarea creierului a scos la iveala regiunea care se maturizeaza odata cu micutul, care incepe sa ia decizii mai putin egoiste", sustine cercetarea.







3. Micutii care sforaie ar putea deveni mai tarziu hiperactivi

Copiii care sforaie au sanse mari sa devina superctivi dupa varsta de 7 ani. Omul de stiinta Dr. Karen Bonuck ca „problemele cu somnul ale micutilor pot afecta negativ dezvoltarea creierului".

4. Propriile cuvinte suna diferit pentru ei

Potrivit lui Ewen MacDonald de la Universitatea Tehnica din Danemarca, adultii isi monitorizeaza vocile astfel incat sa sune exact asa cum isi doresc. Insa, „un copil de doi ani nu isi monitorizeaza feedback-ul auditiv asa cum o fac adultii, ceea ce inseamna ca folosesc o strategie diferita de control a ceea ce spun”, sustine omul de stiinta danez.

5. Lipsa somnului de dupa amiaza poate duce la tulburari de comportament

Oamenii de stiinta au observat ca daca copiii mici nu dorm dupa amiaza se pot confrunta cu „mai multa anxietate, o scadere a nivelului bucuriei si a interesului si cu o reducere a abilitatii de a rezolva problemele”. Copiii care au ratat puiul de somn nu au fost capabili sa „se bucure de experiente noi si interesante si sa se adapteze la noi frustrari”.

6. Cedeaza la presiunile celor din jur

Sunt sanse mai mari ca un copil de doi ani sa copieze actiunea pe care au vazut-o repetata de alti trei copii de aceeasi varsta decat daca ar fi fost repetata doar de unul dintre micuti, sustine un studiu publicat in revista Current Biology.

7. Au o memorie mai buna decat crezi

Inainte de anii 80 oamenii de stiinta credeau ca bebelusii si copiii mici traiesc in clipa prezenta fara nicio memorie din trecut. Douazeci de ani mai tarziu, un studiu a aratat ca un copil de trei ani, isi putea aminti ca a vizitat in urma cu 18 luni un parc de distractii.