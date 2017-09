7 plante care te protejează de ţânţari

Tânțarii ne strică puținele seri călduroase care ne-au mai rămas, dar există multe metode naturale şi sigure să eliminăm aceste insecte care ne sug sângele. Verificaţi lista de mai jos care va propune ce plante puteţi creşte acasă pentru a va proteja de ţânţari.





Busuiocul- ţânţarii şi fluturii nu apreciază mirosul acestei plante, din fericire noi, oamenii da! Puteţi să-l creşteţi în orice loc cu soare, în jurul casei, aşa că puneţi câteva ghivece la geamuri, uşi, pentru că ţânţarii să nu între.



Cătuşnică- dacă aveţi pisica se va bucură de această plantă cu florile ei violet. Puneţi flori de cătuşnică lângă pat în dormitor şi nu va vor muscă ţânţarii.



Iarbă de citrice- că şi iarbă de lămâie, iarbă citronella alungă ţânţarii. Pune-o într-un loc însorit în grădina. Atenţie, uleiul ei poate irită pielea.



Balsam de lămâie- înrudită cu mentă, această plantă creşte repede şi alungă ţânţarii. Răsare în fiecare an.



Cimbru de lămâie- miroase frumos, dar nu este agreată de ţânţari. Îi merge bine în locuri uscate şi însorite.



Menta- ţânţarilor nu le place prospeţimea ei. Poate creşte uşor în grădina, dar şi în ghiveci.



Lavanda- are un miros relaxant, dar neplăcut pentru insecte(excepţie fac albinele). Dacă nu o poţi plantă în grădina, poţi atârnă câteva fire uscate în casă. Te vei bucură, în plus, de aromă ei.



E minunat întotdeauna când soluţia la o problema este atât de parfumată.