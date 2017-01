98 de acte legislative au fost aprobate în sesiunea parlamentară de toamnă

Cele șapte legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în septembrie vizează redresarea și rezoluția băncilor, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, modificări la Legea cu privire la Banca Națională, modificarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și bugetului asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016. În pachetul respectiv este legea care prevede transformarea în datorie publică a creditelor acordate de către BNM, sub garanția statului, celor trei bănci devalizate.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.