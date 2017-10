A cumpărat ouă și a vrut să-i facă o omletă fiului ei. Când a spart oul și a văzut ce e în interiorul lui, i s-a făcut rău

Surpriză neplăcută pentru o femeie în vârstă de 54 de ani. Aceasta a vrut să facă o omletă pentru fiul ei, când a observat ceva ciudat în oul pe care l-a spart.

Un ou avea coaja spartă la unul dintre capete, iar din interiorul lui ieșea o formațiune ciudată, ce semăna cu o tentaculă.

„Mi-a sărit imediat în ochi această ciudățenie. Arăta ca o tentaculă. Mi s-a facut rău”, povesteste femeia, potrivit Daily Mail.





“Din ceea ce am putut vedea, pe coajă era ceva din interior care încerca să iasă. M-am îmbolnăvit cînd am vazut aşa ceva. Credeam că va ieși pe masa din bucătărie. Când am atins tentacula mi-am dat seama că era mort, însă tot am rămas surprinsă. Restul oualelor le-am aruncat direct în coşul de gunoi”, a declarat femeia.

Britanica a facut plăngere la magazinul de la care a achiziționat produsul iar şefii supermarketului au demarat toate verificările necesare pentru a stabili ce s-a întâmplat cu produsul respectiv.

huff.ro