A doua ediție a Zilei Naționale a Portului Popular

Ediția din acest an a Zilei Naționale a Portului Popular va avea loc pe 25 iunie, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, str. M. Kogălniceanu, 82, începând cu ora 11:00, cu intrare liberă.

Scopul sărbătorii este valorificarea costumului autentic popular românesc și ale etniilor conlocuitoare din republică, cunoașterea pieselor componente ale costumului și ale simbolurilor acestuia, precum și promovarea tehnicilor de confecţionare a costumului popular pe plan naţional şi internaţional.

Sărbătoarea va avea trei componente prioritare: costumul de patrimoniu, costumul oaspete, costumul modern inspirat de cel tradițional. Ia – elementul de bază al costumului popular, va fi prezentată pe larg, astfel Festivalul Iei devenind parte componentă a Zilei Portului Popular.

Evenimentul va fi completat de programul artistic în care vor evolua colective profesioniste și formații artistice de amatori din diferite raioane ale republicii: Orchestra Fluieraș, Cornelia Ștefăneț, Nicolae Glib, Nătălița Munteanu etc., baletul Black and White, Geta Burlacu și Jazz Orchestra Academiei de Teatru, Muzică, Artă Plastică sub conducerea lui Petru Haruță.

Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii urmare a hotărârii Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015 prin care ultima zi de duminică a lunii iunie este declarată „Ziua Portului Popular”.





Ziua Națională a Portului Popular este organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Uniunea Meşterilor Populari și Casa portului popular Casa Cristea, și al partenerului strategic Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) și Agenția Suedeza pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida).