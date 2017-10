A fost amendat pentru că a cântat în mașină. Ce au crezut polițiștii că face

Un bărbat din Canada a primit o amendă de 149 de dolari pentru tulburarea liniştii publice, după ce a cântat în maşină un hit al anilor '90.

Taoufik Moalla a declarat luni că va contesta amenda şi a negat că interpretarea sa a fost atât de asurzitoare pe cât susţin autorităţile.

Moalla a povestit că se afla în maşină, cu geamurile parţial coborâte, şi cânta fericit celebra piesă a trupei C+C Music Factory „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)'', care s-a apropiat de primele poziţii ale clasamentului Billboard în 1991, atunci când a fost tras pe dreapta, scrie Agerpres.





El a declarat că a crezut iniţial că echipajul poliţiei din Montreal i-a făcut semn să se dea la o parte din drum.

Întrebat de agentul de poliţie dacă ţipa, el a negat. ''Am zis: Nu, cântam'', a povestit Moalla publicaţiei Montreal Gazette. ''Cântam refrenul 'Everybody Dance Now', dar nu atât de tare încât să deranjez pe cineva'', a povestit el

Unul dintre ofiţeri s-a îndepărtat şi apoi a revenit cu amenda pentru că bărbatul ar fi ţipat într-un loc public.