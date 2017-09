A murit o legendă a muzicii country

Cântăreţul american de muzică country Don Williams a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat agentul său, citat de BBC și preluat de News.ro.

Williams şi-a început cariera solo în 1971 şi a avut 17 hit-uri country care au ajuns numărul unu în topuri.

Cântecele sale, precum "Gypsy Woman" şi "Tulsa Time", au fost interpretate de mulţi alţi artişti printre care Eric Clapton şi Pete Townshend







Don Williams era cunoscut ca un "gigant tandru" al muzicii country.

Alte piese celebre ale sale sunt "You're My Best Friend", "I Believe in You and Lord", "I Hope This Day Is Good".

În 2010, muzicianul a fost inclus în Country Music Hall of Fame.



Şi un alt cântăreţ de muzică country, Troy Gentry, a murit la vârsta de 50 de ani, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbuşit în Medford, New Jersey. Troy Gentry făcea parte dintr-un duo, alături de Montgomery Gentry.

Gentry urma să susţină vineri seara un concert în Medford.