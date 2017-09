A murit un actor LEGENDAR de la Hollywood

Actorul american de cinema și televiziune Richard Anderson a murit la 91 de ani, la Los Angeles, a informat publicația de specialitate The Hollywood Reporter, citată vineri de EFE

Agentul său Jonathan Taylor a comunicat că Anderson a decedat, joi, la domiciliul său din Beverly Hills.

Actorul, născut la New Jersey în 1926, a devenit cunoscut marelui public datorită rolurilor sale din seriale de televiziune din anii 1970 precum ''The Six Million Dollar Man'' și ''The Bionic Woman''.





Cariera profesională a lui Anderson care se întinde de-a lungul mai multor decenii include și numeroase incursiuni în cinematografie.

Printre filmele de pe marele ecran în care a jucat se numără ''Paths of Glory'' (1957) al marelui regizor Stanley Kubrick și două filme în regia lui John Frankenheimer, ''Seven Days in May'' (1964) și ''Seconds'' (1966), potrivit Agerpres.