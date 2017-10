Așa îți dai seama că vei face infarct curând. Iată toate semnele prevestitoare

Ultimele studii arata ca bolile de inima reprezinta principala cauza a mortii la nivel mondial, iar atacul de cord, infarctul, este afectiunea care cauzeaza decesul in foarte multe afectiuni ale inimii.

Infarctul miocardic (IM) sau Infarctul miocardic acut (IMA), numit frecvent si atac de cord, este întreruperea fluxului sangvin la nivelul unei portiuni a cordului, ce determina moartea celulelor miocardice. Cel mai frecvent se produce prin obstructia unei artere coronare în urma rupturii unei placi de aterom, care este un depozit de lipide si celule albe (în special macrofage) la nivelul peretelui arterial. Ischemia (reducerea fluxului sangvin) si hipoxia rezultate, netratate în timp util, duc la moartea (necroza) muschiului inimii (miocardului).

Insa, foarte putini oameni cunosc care sunt semnele care arata ca ar putea suferi un infarct cat de curand, avand in vedere ca simptomele pot fi confundate cu cele ale unor alte afectiuni comune. Cu toate acestea, succesiunea lor este felul in care organismul arata ca urmeaza sa suferi un infarct.

Asadar, iata care sunt semnele prevestitoare de infarct:





Batailie rapide si neregulate ale inimii, semn de multe ori corelat cu anxietatea sau cu depunerea de efort fizic, reprezinta unul dintre simptomele de baza ale atacului de cord. Mai precis, inima bate rapid, apoi lent, apoi rapid din nou.

Durerea apasata in piept, in mod specific raspandindu-se spre bratul stang sau partea laterala stanga a gatului, nu foarte in profunzime este un alt simptom care prevesteste un atac de cord. Specialistii sustin ca cei care au supravietuit unui infarct au declarat ca au suferit o astfel de durere constanta, apasata, in piept cu putin timp inainte de atac in sine.

Transpiratia brusca si rapida este unul dintre alte semne foarte des intalnite cu cateva minute inainte sa aiba loc un infarct. Este vorba de sudoare rece care apare chiar daca organismul este in repaos si care se simte mai ales pe spate si la nivelul fruntii.

Oboseala brusca este iarasi unul dintre semnele care ar putea prevesti un atac de cord care este pe cale de a avea loc.

Fiecare dintre aceste simptome, combinate cu o pierdere brusca de energie, arata faptul ca sunt sanse foarte mari ca un atac de cord sa fie in plina desfasurare. Mai precis, organismul nu primeste cat oxigen are nevoie din cauza cordului care nu mai functioneaza cum trebuie.

O pierdere rapida si brusca a energiei, în special în combinatie cu oricare dintre simptomele mentionate anterior poate fi un semn al unui atac de cord în curs. Acest semn este un indicator ca organismul nu primeste oxigenul de care are nevoie.

doctorulzilei.ro