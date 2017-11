Abilităţile psihice ale copilului STEA - jumătate om, jumătate extraterestru

Unii dintre Copiii Stea prezinta deja abilitati pe care omul obisnuit nu le are, inclusiv amintirea vietilor trecute, amintiri cu momentul in care au intrat in aceasta lume sau amintiri din momentul contactului cu familia lor extraterestra.

Abilitatile psihice care au fost inactive de mii de ani sunt in prezent activate. Un copil stea este un copil care este jumatate parte extraterestra, jumatate parte umana. Exista multe modalitati prin care un Copil Stea sa ajunga pe aceasta lume.

Copiii Stea sunt persoane nascute in ultimul veac, majoritatea dintre ei intre anii 1934 - 1938, 1944 - 1948, 1954 - 1958, 1973 si 1988. Ei "au sosit" pe Pamant printr-un Culoar Energetic.





Copiii Stea reprezinta o mare parte a acestei mari transformari pentru omenire. Doar prin a fi aici in acest moment, vibratia lor mai mare influenteaza constiinta umana colectiva in ansamblu si ajuta la trecerea omenirii ca grup catre o alta dimensiune.

De asemenea, unii dintre acesti copii au cunostinta deplina de ce sunt aici si sunt pregatiti sa ajute omenirea sa treaca prin aceasta schimbare de frecventa vibrationala, scrie kudika.ro.