Accidentul GRAV de la Anenii Noi: Tatăl de 22 de ani și fetița de aproape doi ani au murit. Printre pasagerii care s-au stins este și un antrenor de fotbal

Una dintre tinerele care a supravietuit impactului violent, iar acum se zbate intre viata si moarte, starea ei fiind critica, si-a pierdut in accidentul de langa Anenii Noi sotul si fiica de doar un an si 5 luni, scrie protv.md



Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident produs in acesta dimineata in apropiere de localitatea Todiresti din raionul Anenii Noi, unde un Audi a intrat violent intr-o Dacia, dupa ce a intrat pe contrasens.

Potrivit politiei, in Audi se afla soferul in varsta de 33 de ani, din localitatea Geamana din raionul Anenii Noi. Cu el se afla un pasager, un barbat de 64 de ani care, potrivit politiei, era antrenor de fotbal in Anenii Noi.





De partea cealalta, in Dacia, o familie intreaga a fost distrusa. Un pasager in varsta de 22 de ani a murit, la fel ca si fetita acestuia in varsta de un an si cinci luni. Mama micutei de 24 de ani este la spital. Ea si o alta tanara de 23 de ani, care se afla si ea in masina, sunt singurele supravietuitoare dintre toti cei implicati in accident. Acestea sunt, insa, in stare extrem de grava la Spitalul de Urgenta, in sectia de reanimare. Toti cei din Dacia erau locuitori ai satului Gura Bacului.

Soferul in varsta de 38 de ani s-a stins si el. Primarul din localitate ne-a povestit ca barbatul isi cumparase de curand masina. Transporta la Chisinau consateni si mai facea in felul acesta un ban ca sa-si intretina familia