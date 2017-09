Aceşti bărbaţi îşi văd soţiile doar o dată pe an. O să rămâi mut când o să vezi ce se întâmplă în acea noapte… „Mă gândesc doar să…”

Cel putin 47 de milioane de sotii din China traiesc in mediul rural, in timp ce sotii lor lucreaza in orase. Se vad doar de Anul Nou.



Milioane de barbati din China au migrat din sate spre orasele mari, aflate in plina dezvoltare, unde gasesc mai usor locuri de munca. In urma lor au lasat tot atatea milioane de sotii si familii.

„Cand ma intorc acasa ma gandesc doar la sex”, a marturisit unul dintre muncitori. Majoritatea au peste 30 de ani si cativa copii, insa la fiecare vizita acestia sunt trimisi sa stea cu bunicii.





O alta problema grava care ii impiedica pe unii dintre soti sa faca sex este sanatatea. Majoritatea lucreaza in sectorul minier, unde adesea au loc accidente sau se imbolnavesc de plamani.

Qiao Chengfeng, un tanar de 31 de ani, a povestit ca, desi doarme alaturi de sotia sa in fiecare noapte, deoarece a renuntat la munca in mina, nu au mai facut sex de doi ani. Barbatul s-a imbolnavit lucrand in mina si acum isi intretine familia cu greu, lucrand mai aproape de casa.