Acțiune fără precedent a procurorilor anticorupție din Ucraina

În Ucraina a fost declansata o operațiune pe scară largă de reținere a persoanelor suspectate de corupție, au anunțat miercuri, într-o conferinta de presă, procurorul militar șef al Ucrainei, Anatoli Matios și ministrul Afacerilor Interne – Arsen Avakov, scrie Radio Liberty.

Acțiunea procurorilor anticorupție a implicat mai mult de 1.700 de ofițeri de poliție și 500 de procurori militari. Au loc percheziții în 15 regiuni din Ucraina. Operațiunea are legatura cu un dosar urias de frauda si evaziune fiscala, care il are ca principal suspect pe fostul ministru al impozitelor și taxelor, Alexander Klimenko, fugit in Rusia.

Procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko a declarat în parlament că valoarea pagubelor cauzate de schemele de coruptie coordonate de Klimenko se ridica la 10 miliarde $.





Procurorii au anunțat ca au reținut cel puțin 23 de foști oficiali de rang înalt din mandatul președintelui Viktor Ianukovici. Cei mai multi dintre ei sunt foști șefi și adjuncți de șefi din sistemul autorității fiscale din regiunile Dnepropetrovsk, Lugansk, Poltava, Harkiv și din Kiev.

Persoanele reținute au fost urcate în avioane și elicoptere si duse la Kiev, unde le sunt citite acuzatile, dupa care sunt trimise in fata judectorilor pentru a li se fixa măsurile preventive.

