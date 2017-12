Acțiunile H&M coboară la cele mai joase limite dupa o scădere neașteptată a vânzărilor

Actiunile Hennes & Mauritz (H&M) au scazut cu 15% si au atins cel mai mic nivel din ultimii opt ani dupa ce retailerul suedez a raportat o scadere neasteptata a vanzarilor la final de an, scrie Financial Times.

Grupul, care detine brandurile H&M, COS, Weekday, Arket si Other Stories si este al doilea cel mai mare retailer de fashion din lume, a raportat o scadere a vanzarilor cu 4% in ultimul trimestru, de 6 miliarde dolari, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Dupa anuntul companiei, actiunile H&M au scazut cu mai bine de 15% vineri, ajungand la cel mai mic nivel inregistrat din mai 2009. Retailerul suedez a avut un an dificil, incercand sa-si mentina vanzarile din magazinele fizice, impactate de vanzarile din mediul online.





Pe parcursul anului, cifra de afaceri a retailerului a crescut cu 4%, ajungand la 200 miliarde euro, cu mult sub nivelul de 10-15% tintit de H&M la inceputul anului.

Reprezentantii companiei au declarat ca-si vor creste eforturile de integrare a magazinelor fizice si online si a inceput deja sa permita returul produselor achizionate online in locatiile fizice in anumite tari.

De asemenea, H&M va inchide mai multe magazine si va deschide mai putin in urmatoarea perioada, insa nu a oferit mai multe detalii in acest sens.

Nu doar retailul european de fashion s-a confruntat cu provocari in acest an. Analistii americani estimau ca peste 6.400 de magazine se vor inchide pana la finalul anului in Statele Unite ale Americii. Apocalipsa centrelor comerciale, asa cum a fost numit fenomenul inchiderii magazinelor fizice si migrarii acestora in mediul online, era asteptata inca de anii trecuti.

Macy’s, Sears, JCPenney, BCBG, Abercrombie & Fitch si Bebe sunt doar cativa dintre retailerii americani care au decis sa inchida zeci de magazine. Disparitia brick-and-mortar-ului era asteptata de ceva timp pe meleagurile americane, in acelasi timp cu dezvoltarea tot mai puternica a mediului online.

H&M este al doilea cel mai mare retailer de fashion din lume, dupa Inditex. Fondat in 1947, in Suedia, H&M a ajuns sa detina 4.499 de magazine in intreaga lume pentru toate cele sapte branduri ale grupului: H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday si Arket.

Sursa: Wall-street.ro