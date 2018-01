Actriţa Dorothy Malone, câştigătoare a unui Oscar, a murit la 92 de ani

Dorothy Malone, care a câştigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar în filmul „Written on the Wind” (1956), a murit la Dallas (SUA), la vârsta de 92 de ani, relatează sâmbătă EFE.



Burt Shapiro, impresarul actriţei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy Malone revistei de specialitate The Hollywood Reporter, subliniind că actriţa care a strălucit mai ales în anii 50 a fost bolnavă în ultimul timp.

Pe lângă filmul „Written on the Wind”, pentru care a fost premiată cu o statuetă de Academia de la Hollywood şi unde a împărţit ecranul cu Rock Hudson şi Lauren Bacall, filmografia lui Malone mai cuprinde titluri precum „The Big Sleep” (1946), „Artists and Models” (1955), „Man of a Thousand Faces” (1957), „The Tarnished Angels”(1957) sau „Basic Instinct” (1992).





În televiziune actriţa s-a evidenţiat în serialul „Peyton Place”, care a fost difuzat pe micile ecrane între 1964 şi 1968.

