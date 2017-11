Adevărul despre extratereștri. De ce nu am avut încă niciun contact cu aceștia până acum

Extratereștrii au destul de multe șanse să fie acolo, dar asta naște o întrebare și mai importantă cu privire la lipsa semnalelor din partea lor, scrie playtech.ro



Una dintre cele mai importante întrebări din astronomie se referă la extratereștri: având în vedere că există o probabilitate foarte mare ca viața extraterestră să existe undeva, în universul imens în care trăim, de ce nu am primit până acum dovezi palpabile?

Brian Cox, fizician, încearcă să răspundă la întrebarea pe care savantul Enrico Fermi a adresat-o, pentru prima dată, în anii 1950. Această întrebare este cunoscută acum ca Paradoxul Fermi. Conform acestuia, există o contradicție ce are la bază, pe de-o parte, probabilitatea ridicată de existență a vieții extraterestre în univers, iar pe de altă parte, lipsa completă a dovezilor irefutabile cu privire la faptul că viața inteligentă a evoluat, vreodată, în afara Pământului.





Profesorul Cox are un răspuns la această dilemă, doar că nu este cel mai pozitiv răspuns la care ne-am fi așteptat. Acesta propune o soluție pentru paradoxul Fermi, care presupune că nu este posibil să existe o lume care are puterea să se auto-distrugă și care are nevoie de soluții de colaborare globală pentru a preveni asta, conform iflscience.com.

Cu alte cuvinte, este o șansă foarte mare ca extratereștrii să se fi auto-distrus din cauza divergențelor politice, cu mult înainte să devină suficient de evoluați încât să lanseze o misiune de explorare interstelară.

Brian Cox merge mai departe și lansează și o avertizare pentru civilizația noastră, prin prisma scenariului anterior. Acesta avertizează că progresele tehnologice și inginerești pot să afecteze dezvoltarea expertizei politice, astfel încât se poate ajunge la un dezastru, iar noi ne apropiem de o astfel de fază a societății.