Adevărul gol goluț despre cafea. Trebuie să-l afli și tu!

Cu siguranta iti place mirosul de cafea, dimineata. Probabil ca iti si place sa o bei. In jurul celei mai iubite licori ale diminetii s-au creat o multime de mituri.



Iata adevarul gol golut despre cafea. Trebuie sa-l afli si tu!

1. Poti fi dependent de cafea? NU

Daca ai baut toata viata cafea, iar intr-o zi nu mai bei, este foarte probabil sa te doara capul, insa e doar ceva temporar. Cei mai multi dintre experti nu considera dependenta de cafea o problema. Nu e nevoie sa faci tratamente si terapii asa cum fac dependentii de alcool sau de droguri, de exemplu.







2. Cafeaua fara cofeina nu are DELOC cofeina! FALS

O ceasca de cafea are aproximativ 130 mg de cofeina. O ceasca de cafea fara cofeina are 5 mg, adica aceeasi cantitate pe care o are o ceasca de ciocolata calda sau jumatate de pachet de ciocolata.

Cand ar trebui sa reduc consumul de cafea?

Daca ai osteoporoza, n-ar trebui sa depasesti 3 cesti pe zi. Daca suferi de insomnie, renunta la cafea. Desi durerea de cap poate aparea cand nu bei cafea, consumatorii inraiti de cafea sunt predispusi migrenelor.

Este sanatos sa bei zilnic cafea? DA

Daca nu depasesti 3 cesti de cafea pe zi, specialistii spun ca te vei bucura din plin de beneficiile acesteia. Cafeaua te protejeaza de boli precum diabet, Alzheimer, Parkinson, boli de ficat sau ale intestinelor.

Sursa: webmd.com