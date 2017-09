Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 11 septembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Grenoble 163/6, 159/6 - în intervalul de timp între 14:30 - 18:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. A. Marinescu 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 9/1, 19/2, 24, Floreşti 34, 38, Ion Luca Caragiale 31, Ion Pelivan 30/2, Paris 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, Tricolorului 34 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-16 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:04





3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimiştilor, Hîrtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timişoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Decebal, Păcii, Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

str. M. Eminescu, Păcii, Gribov - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

5. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Gh. Asachi 61, 63, 65/1, Vl. Korolenco 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25-55, 2-14, str-la 1 Ciocîrliei 1-9, 2-14, str-la 2 Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, 4/3, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. G. Meniuc 25-45, 28-60, 30/2, str-la Nucarilor 2, 4, 8, 3, 5, 8A - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Calea Orheiului 19, Constructorilor 37, Petricani 2, 13, 23, 26, 38-58, 70, 72, 84, 999, str-la Petricani 1, 5, 6, 8, Poştei 58-92, str-la Poştei 1-9, 8-22 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. L. Istrati 10, O. Vrabie 6, 13, P. Leşcenco 3, 5, 21, 23, str-la P. Leşcenco 16, 19, 44, Primar Gherman Pîntea 15, 67, 77, 95, str-la Gh. Pîntea 32, str. Studenţilor 7/1, 7/5, 9/11, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/8, 9/19, 9999 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

8. Anenii Noi:

str. Chişinăului, Kosmodimeanskaia, Livezilor, str-la Uzinilor, Nucarilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mereni: str. Chişinăului, Gheorghe Coşbuc, Mereni, Pescarilor, Valahiei, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:30

s. Troiţa Nouă, s. Balmaz, s. Mirnoe - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

9. Basarabeasca:

s. Başcalia: str.Ion Creangă, Mihai Eminescu, Victoria, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

10. Cahul:

s. Iujnoe: str. Capitana Reabchina, Lenina, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 10:20

11. Cantemir:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30

s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cuporani, s.Pleşeni, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

12. Comrat:

s. Chirsova: str. Comsmoliscaea, Iubileinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cioc-Maidan: Cotovscogo, Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Dezghingea: Lenina, Maxim Gorki, Miciurin str-la, Miciurina, Pobeda, Tiulenin str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

13. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

14. Căuşeni:

str. Alexei Mateevici, Frunza Nucului, Neculce Ion, Nucului 1 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Plop-Ştiubei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

15. Ceadîr-Lunga

s. Corten - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

s. Joltai: str. Alexandru Puşkin, Carl Marx, Ciapaeva, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Jdanova, Lenina, Lesnaea, Maxim Gorki, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Polevaea, Serghei Lazo, Suvorova, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

16. Cimişlia:

s. Gura-Galbenei: str. Alexandru Donici, Mihail Frunze, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Mihailovca, s. Selemet, s. Zloţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

17. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Basarabiei, Calea Liceului, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici. Măgdăceşti, Orhei, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Măgdăceşti: str. Calea Liceului, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Măgdăceşti, Mitr. Varlaam, Păcii - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 17:00

s. Izbeşte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

18. Hînceşti:

str. Alecu Ruso, Ciocîrlia, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina, Gavriil Musicescu, Gribova, Iachir Ion, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriana, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasova, Petru Rares, Prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Studentilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Cărpineni: str. A. Donici, Ştefan Vodă, Comsomoliscaia, Filatova, I. Gagarin, Moldoviţa, Morozova, Oleg Coşevoi - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Cărpineni: str. Comsomoliscaea, Cuibоşeva, Doina, Fodor Sergiu, Gemenilor, Independenţei, Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Mircea Cel Bătrîn, Sverdlova, Ştefan-Vodă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

19. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Milştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

20. Leova:

s. Romanovca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Tomai - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

21. Nisporeni:

s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

22. Orhei:

str. Barbu Lăutarul, V. Cupcea, Florilor, Iaşi, Nucarilor, Vişinilor, V. Belinskii, Iaşi, Biriucov, A. Belskii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Bieşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Morozeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

or. Orhei: str. 1 Mai, Chişinău, Porumbescu Ciprian, Scrisul Latin, Unirii - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

or. Orhei: str. Ciobanu Tamara, Constantin Stamati, Nistreană, Pelivan Ion, Privighetorilor, Roman Tudose, Sadoveanu Mihail, Stere Constantin, Unirii - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:30

s. Mîrzeşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 – 16:45

23. Străşeni:

str. Prieteniei, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

24. Ştefan Vodă:

str. Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, P.Dudnic, Serghei Lazo, Trandafirilor, Valea Verde, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

str. Dm. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Alava - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ermoclia: str. 25 Let Octeabrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinin, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirov, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Curciatova, Cutuzov, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maeacovscogo, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Nucarilor, Pavlov str-la, Pionerscaea, Proletarscaea, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Vasilii Ciapaev, Viilor, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Bogdan Voievod, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Cotovscogo, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Gheorghe Asachi, Grecico, Hîrtopului, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenina, Liliacului, Miciurina, Mihail Cogalniceanu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova, Vladimir Maiacovski- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorov, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, S.Popeasca, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Olăneşti: str. Trandafirilor, Livezilor, Lenin, 40 Let Octeabrea, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Talmaza: str. Traian, Macarenco, Mateevici, 27 August - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Volintiri: Păcii, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Volintiri: Sf. Gheorghe, Alexei Mateevici, Păcii, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

25. Taraclia:

str. 28 Iunie, Bulgară, Iurie Gagarin, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Copceac: str. 8 Marta, Alexandru Puşkin, Calinina, Chirova, Cutuzova, Dimitrova, Gagauzscaea, N.Crupscoi, Per.Dimitrova, Pirogova, Pobedî, Rodaca, Şuseva, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

26. Teleneşti:

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

27. Vulcăneşti:

str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurina, Novoselova, Plotnicova, Plotnicova str-la, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30 şi 16:30 - 17:30

str. Alexandru Puşkin, Nicolai Gogol, Suvorova, Tolbuhina str-la - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

str. Gherţena, Lenin, Plotnicova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.