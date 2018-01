AFACERI DE PLĂCERE: Patru specii noi de fericire iute și multicoloră

Un chișinăuian cultivă peste 200 de soiuri de ardei din toată lumea, de mii de ori mai iuți decât cei obișnuiți.

Acum trei ani, TIMPUL scria despre afacerea îndrăzneață cu mirodenii la ghiveci a lui Sergiu Țurcanu. Însă nimeni nu știa pe atunci că, pe lângă plantele aromatice, pe care le creștea, protagonistul nostru ascundea și un secret, pe care acum, cu acordul său, îl vom scoate la iveală. De mai bine de șase ani, bărbatul a decis să cultive și ardei ornamentali la ghiveci sau în seră. Astăzi, el are în colecția sa sute de soiuri de ardei de toate formele și culorile. Deși această pasiune este mai degrabă una pentru suflet și nu s-a transformat într-o afacere, Sergiu Țurcanu speră că va reuși într-un final să-i intrige pe moldoveni să descopere gustul unic al ardeilor.

Chiar dacă afară este un ger năprasnic, mica seră a lui Sergiu Țurcanu te vrăjește prin multitudinea de culori, forme și arome ciudate. Proaspăta pasiune, de a mânca iute, l-a făcut să descopere și să crească 200 de soiuri de ardei. „N-am fost niciodată un consumator de iute. Dar după absolvirea Facultății de Economie, am urmat studiile de masterat în România, după care am făcut un doctorat în Turcia. Ulterior, am lucrat în mai multe țări din Asia: China, Coreea și Hong Kong. Acolo m-am îndrăgostit de mâncarea lor picantă”, relatează bărbatul.



Moldovenii cultivă o singură specie de ardei din cele 31 existente





Spre deosebire de mulți moldoveni care fac tot posibilul pentru a pleca la muncă și a se stabili cu traiul în străinătate, pe Sergiu Țurcanu l-a adus în Moldova dorul de casă. Nu a venit cu mâinile în buzunar, ci cu o parte din plantele aromatice pe care le adora. Ardeii însă nu i-a târât cu el de peste nouă mări și nouă țări, ci i-a descoperit întâmplător, când era deja acasă. A studiat mai întâi subiectul în cauză și a aflat că în lume există circa 31 de specii de ardei, dintre care se cultivă doar cinci. „Moldovenii cultivă doar o singură specie - „Capsicum Annum” -, care include soiuri ca ardeii grași, ardeii kapia, gogoșarii, ardeii iuți și toate speciile ornamentale de ghiveci”, explică agricultorul, care crește exclusiv alte patru specii noi pentru țara noastră.

Prima este „Capsicum Baccatum”, din care fac parte soiuri de ardei foarte gustoși, cum ar fi, de exemplu, Bishops Hat. Cea de a doua, „Capsicum Chinense”, este caracterizată prin ardei foarte iuți, ca Habanero și Carolina Reaper, considerat a fi cel mai iute ardei din lume. A treia specie este „Capsicum Pubescense” - sunt ardei din munții Anzi, rezistenți la frig, și care fac fructe mai mari, mai suculente și mai iuți decât alte specii. Și ultima specie nouă care crește în serele lui Sergiu Țurcanu este „Capsicum Florescence”, din care cel mai popular soi este Tabasco.

Crește ardei de toate culorile posibile

Dacă acum are ardei din toate cele cinci specii, inițial, Sergiu Țurcanu a pornit de la cultivarea ardeilor micuți, care pot fi cultivați la ghiveci. Mai întâi a descoperit accidental cel mai răspândit soi în lume, Bishops Hat, care nu e o noutate nici pentru R. Moldova. „Ardei de acest fel puteți vedea și prin gospodăriile noastre. Nu sunt foarte iuți, dar, în schimb, sunt delicioși. Li se mai spune clopoței, doar că oamenii nu cunosc ce sunt și cum se folosesc”, spune agricultorul.

Și doar după ce s-a îndrăgostit iremediabil de aceste plante, Țurcanu a făcut comandă, din străinătate, de mai multe soiuri. Astfel a adus și la noi un ardei Habanero - o varietate foarte cunoscută, dar și extrem de iute. „Dacă un ardei iute pe care moldovenii obișnuiesc să-l consume are între 2000 și 5000 de unităţi Scoville (instrumentul de măsurare a iuţimii ardeilor - n.red.), Habanero are între 150 și 350 de mii de unități Scoville”, atenționează Sergiu Țurcanu.

De obicei, protagonistul nostru cumpără semințe din Finlanda, pentru că acolo există o comunitate mai mare de crescători de plante iuți, însă în realitate ardeii săi sunt din toate colțurile lumii. Cele peste două sute de soiuri pot fi deosebite chiar și cu ochiul liber, deoarece au forme, arome, iuțimi și culori diferite. În ciuda faptului că nu a contabilizat niciodată nuanțele serelor sale, Sergiu Țurcanu susține că are ardei de toate culorile posibile: de la albi, bej, galbeni și verzi, până la maro, orange, bordo, mov sau negri. „Culorile diferă în funcție de soi și de gradul de coacere a fructului. Uneori, pe aceeași plantă, poți avea cinci-șase culori și fiecare fruct să aibă gust și iuțime diferită”, precizează el.



Ardeiul violet, născut în R. Moldova, și cel negru...

Crescătorul de ardei ne dă asigurări că lucrează și la încrucișarea acestor plante și a reușit să obțină un soi cu certificat de naștere moldovenesc. Este vorba de „ecoVazon Sangria”, o plantă perenă decorativă care formează fructe conice subțiri și alungite ce cresc în ciorchini orientați preponderent în sus și se maturizează din violet sau verde-violet în portocaliu și, spre final, devin roșii. „Toate culorile fructelor pot fi prezente pe plantă în același timp și vor fi apreciate de amatorii de iuțeală între 8 și 10. Pe lângă aceasta, mai lucrez la alte circa 50 de varietăți, dar, pentru ca un soi să poată fi definit, este nevoie de șapte ani. Mai ales că această activitate este un experiment făcut din pasiune, nu e o afacere. De aceea e nevoie de timp, iar eu, din păcate, nu le reușesc pe toate”, concretizează interlocutorul nostru, în timp ce ne îndeamnă să gustăm fructe iuți.

Cu toate acestea, recunoaște chiar el, nu va uita niciodată ziua în care a gustat unul dintre cei mai iuți ardei din lume, Black Naga. Din câte ne-a explicat el, la majoritatea ardeilor iuțeala se simte în palatul gurii, adică în gât, pe limbă sau pe buze, dar la ardeii Chinense, peste 10-15 minute după ce ai simțit iuțeala în palatul gurii, o va mângâia și la stomac. În general, potrivit agricultorului, ardeiul trebuie consumat întreg, dacă vrei să-i simți cu adevărat iuțeala, care se află la originea fructului, unde cresc semințele. Or, în ziua în care s-a decis să guste un Black Naga, Sergiu Țurcanu a mușcat o jumătate din el, i-a simțit gustul, l-a descris ca pe un ardei Chinense, iar după 15 minute, când a văzut că se simte bine, a mâncat și cealaltă jumătate. „Atunci mi-am dat seama că este cel mai iute ardei, pe care l-am simțit vreodată în palatul gurii, dar peste 15 minute am văzut că n-am pățit nimic și am plecat în oraș. După alte 15 minute, am simțit o durere foarte acută la stomac, care, practic, m-a doborât. Cu greu am ajuns la prima cafenea și am cerut de la chelner un pahar cu lapte, știind că lactatele pot stinge cel mai iute senzația de iuțeală”, își amintește Țurcanu.



Fericiții mănâncă ardei

Afaceristul de suflet sau de plăcere, oricum ar vrea să-și zică el, ne mai asigură că nimeni nu a murit din cauza că ar fi consumat prea mult ardei. Prin urmare, nu vorbim de o plantă periculoasă. El sugerează că iuțeala nu este un gust, ci o senzație falsă, care nu se produce la nivel olfactiv, ci în creier. Realmente, ardeii sunt benefici pentru sănătate, deoarece consumul lor crește nivelul de endorfină - hormonul fericirii, iar gustul bucatelor devine mult mai intens, după cum au demonstrat cercetările științifice. „Cu cât mai mult ardei consumați, cu atât mai fericiți sunteți!”, conchide protagonistul nostru.

Sergiu Țurcanu crește ardei proaspeți la ghiveci, prepară și uleiuri, praf iute și conserve din aceste plante. Rezultatul muncii sale, precum și semințele, le împarte gratis prietenilor, dar și altor oameni, care preferă să mănânce bucate picante. Poftă bună tuturor!