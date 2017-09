Află cum să adormi mai repede! 4 metode de a ţine stresul sub control

Când suntem obosiţi şi stresaţi, motivaţia şi energia dispar, iar starea generală de rău, lăsată netratată, poate deveni cronică, afectându-ne sănătatea fizică şi pe cea psihică. Una din pricipalele cauze ale stresului şi anxietăţii o reprezintă insomnia. Aceasta se poate manifesta în multe feluri: persoanele care suferă de insomnie pot întâmpina dificultăţi la adormire, se pot trezi în timpul nopţii (astfel întrerup ciclul somnului), iar dimineţile lor sunt caracterizate de letargie şi lipsă de concentrare.

Pentru mulţi dintre noi, stresul cumulat şi anxietatea cu privire la viaţă, seriviciu sau griji legate de familie, pot duce în timp la dereglarea ciclului de somn şi la apariţia altor probleme psihologice mai grave. De multe ori, stresul şi grijile îşi fac apariţia seara, înainte de culcare, când mintea nu este ocupată cu altceva. Lipsa odihnei influenţează negativ activitatea din timpul zilei, dar până să recurgi la tratamente medicamentoase, poţi încerca nişte tehnici de relaxare:

1. Respiraţia adâncă. Aşază-te în pat, înconjurat de perne, într-o cameră întunecată (lumina artificială interferează cu procesele care favorizează somnul). Cu ochii închişi şi mâinile întinse lângă corp, inspiră adânc pe nas, numarând până la trei. Lasă abdomenul să se relaxeze şi concentrează-te doar pe respiraţie. Expiră aerul pe gură, lent. Repetă timp de 10 minute sau până când începi să îţi simţi corpul complet relaxat.





2. Vizualizarea. Este o tehnică ce implică utilizarea imaginaţiei. Întins pe pat, într-o cameră întunecată, cu ochii închişi, încearcă să te laşi ghidat de gândurile pozitive înspre un somn odihnitor. Pentru asta, abandonează complet grijile de peste zi, gândeşte-te că acele griji sunt iraţionale, imaginare chiar (chit că ele sunt cât se poate de reale, unori chiar grave) şi închipuie-ţi o scenă relaxantă, o poveste pe care ai vrea să o trăieşti. Respirând adânc, imaginează-ţi un scenariu plăcut: te afli pe o plajă pustie ascultând sunetele mării, ai primit bonus o sumă mare de bani şi pleci la cumpărături, ai câştigat la loto, eşti în vacanţă alături de persoana dragă şi vă simţiţi bine (orice scenariu, oricât de imposibil ar fi, atât timp cât pentru tine este unul plăcut, va funcţiona). Acest exerciţiu te va ajuta nu numai să înlături frământările şi stresul, ocupând creierul cu gânduri pozitive, ci îţi poate influenţa chiar şi visele!

3. Relaxarea prin muzică. Poate nu eşti genul de persoană care are nevoie de linişte totală pentru a adormi, iar în cazul acesta poţi elibera mintea de gânduri negative ajutându-te de muzica relaxantă. În urma unor studii recente s-a ajuns la concluzia că muzica lentă (sub 60 de BPM) poate induce starea de bine. Evită însă melodiile care îţi trezesc amintiri, încearcă să descoperi muzică nouă, poţi găsi diverse compilaţii de muzică pentru relaxare, gratuite, pe net. De asemenea, pentru unele persoane, anumite sunete pot induce relaxarea: sunetul ploii, al valurilor care se zdrobesc de ţărm etc.

4. Relaxarea adâncă a muşchilor. Îţi poate fi de folos nu numai pentru a te pregăti psihic pentru somn, dar şi fizic. Implică acelaşi fel de tehnică de respiraţie detaliată la punctul unu, numai că, de fiecare dată când inspirăm, încordăm uşor câte o grupă de muşchi, rând pe rând. Astfel, începem de la picioare, inspirând încordăm puţin (2-3 secunde) muşchii gambei stângi, apoi pe cei ai gambei drepte, apoi pe ai coapsei stângi ş.a.m.d, până ce ajungem la braţe.

De asemenea, pentru a avea un somn odihnitor, ideal ar fi să evităm factorii de stres înainte de culcare: nu efectua plăţi sau cumpărături on-line seara, nu sta în preajma persoanelor care îţi cauzează stres şi lasă telefonul pe silenţios sau deloghează-te de pe reţelele de socializare. Grozav ar fi să eviţi consumul de lichide înainte să te culci, mai ales sucurile, cafeaua şi ceaiurile ce conţin cofeină.