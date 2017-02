Agenția Medicamentelor trece în subordinea Guvernului

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale trece din gestiunea Ministerului Sănătății în subordinea Guvernului. Noul statut al Agenției este prevăzut într-un proiect de lege votat în primă lectură vineri, 24 februarie, transmite IPN.

În proiect se menționează că directorul Agenției urmează să fie numit și eliberat din funcție de către Guvern. Adjuncții urmează să fie numiți tot de Guvern, la propunerea directorului.

În nota informativă a proiectului se menționează că, în contextul achizțiilor publice centralizate de medicamente, se constată că pe lângă prerogativele fragmentate între AMDM și Ministerul Sănătății există un potențial conflict de interese în interiorul Agenției Medicamentului, care pe de o parte înregistrează prețurile la producători și autorizează plasarea pe piață, pe de altă parte desfășoară proceduri de achiziții centralizate cu participarea acelorași producători.





Noul statut al Agenției Medicamentului, potrivit autorilor proiectului, va asigura autonomia decizională și funcțională a autorității publice, precum și atingerea unui grad înalt de protecție a intereselor consumatorilor privind sguranța și accesibilitatea financiară la medicamente de calitate.

