Agricultorii pot depune cererile pentru obținerea subvențiilor de astăzi

Producătorii și agricultorii care au nevoie de susținere financiară pentru desfășurarea afacerilor în mediul rural pot depune dosarele pentru obținerea subvențiilor începând cu ziua de astăzi. Anunțul a fost făcut de către directorul AIPA, Nicolae Ciubuc. Astfel, autoritățile speră că odată cu extinderea perioadei de depunere a cererilor, numărul dosarelor va crește și el, scrie agora.md

„Ne așteptăm la un număr destul de mare de dosare, în condițiile în care și perioada de depunere a dosarelor va fi destul de mare, 9 luni de zile. În istoria subveționării nu am mai avut astfel de situații când am început atât de devreme”, a declarat Ciubuc.

Directorul AIPA susține că și în acest an prioritate în achitare vor avea domeniile cu valoare adăugată. Principalele priorități ale agenției sunt ridicarea competitivității prin modernizarea și restaurarea sectorului, gestionarea durabilă a resurselor naturale dar și măsuri aferente dezvoltării rurale.





„Și în acest an prioritate vor avea investițiile realizate de tineri, de femei în afaceri. Pentru ei, statul va acorda subvenții majorate. Această majorare constituie aproximativ 15% din valoarea investițiilor”, a adăugat Nicolae Ciubuc.

Autoritățile susțin că noutatea acestui an este programul de acordare a subvențiilor în avans. Acesta va fi lansat odată cu aprobarea conceptului de către Guvern, din primăvara acestui an.

„Tinerii care au idei inovative, dar nu au finanțare, nu au posibilități financiare de a realiza aceste investiții se vor bucura de facilități. Tot în acest an ne propunem să lansăm posibilitatea depunerii online a cererilor din partea producătorilor agricoli. Acest lucru va ușura procedura”, susține șeful de la AIPA.

Ministrul Agriculturii, Liviu Bolcunovici a declarat că cererile pentru subvenționare pot fi depuse până pe 31 octombrie:

„ Pentru anul 2018, în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural sunt direcționate aproximativ 900 de milioane de lei. 633 de milioane sunt pentru anul 2018, 220 de milioane sunt restanțele pentru anul trecut și aproximativ 46 de milioane de lei vor fi direcționate Fondului Viei și Vinului”, a spus Bolcunovici.

De asemenea, oficialul a salutat implicarea tinerilor în agricultură:

„E important să implicăm tinerii în aceste proiecte. Ei sunt prezentul și viitorul. Dacă se vor implică încă de la universitate, o să vadă că se poate”, a adăugat Ministrul Agriculturii.

Subvenția maximală pe care o poate primi un prodăcutor este de 3 milioane de lei. Grupurile de producători pot primi 4,5 milioane de lei per proiect, per an.

