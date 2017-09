Alexandru Tănase: Dodon este un tip destul de fricos. Nu cred că îşi va asuma o luptă cu Plahotniuc

Ex-preşedintele Curţii Constituţionale de la Chişinău, Alexandru Tănase, afirmă că între Igor Dodon şi liderul PDM, Vlad Pahotniuc, va exista o confruntare, însă puterea nu va putea fi împărţită între cei doi.





„Eu nu cred că PD şi domnul Plahotniuuc ar accepta o formulă în care cineva, mai ales Federaţia Rusă, să le cenzureze lor deciziile sau acţiunile. Nu văd cum lucrul ăsta s-ar întâmpla, doar fiind constrâns de nişte circumstanţe care pot apărea, altfel nu văd cum ar putea accepta”, a declarat Alexandru Tănase la emisiunea „Important” de la TVC21.

Potrivit fostului preşedinte al CC, Igor Dodon nu va are curajul să înceapă o luptră contra lui Vlad Plahotniuc, dar dacă o va începe, şeful statului o va şi pierde. „În esenţă este un tip destul de fricos, care nu cred că îşi va asuma o luptă cu domnul Plahotniuc. Eu nu văd cum şi-ar asuma dumnealui o asemenea luptă. Cel mai probabil el va evita o confruntare, deoarece nu are absolut niciun instrument pentru a participa la această luptă, cu atât mai mult nu are niciun instrument pentru a câştiga în ea. El a reuşit în câteva luni de zile să fie urât astfel, încât nu a fost urât niciun şef de stat, ceea ce facilitează oricui misiunea de a-l doborî”, a conchis Tănase.





Sursa: adevarul.ro