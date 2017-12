Alimente care curăţă în mod natural colonul. Aşa îţi detoxifici organismul

Curatarea colonului a devenit un obicei foarte popular in curele de slabire si ajuta la detoxifierea rapida a organismului. De asemenea, curatarea colonului este o modalitate de a scapa de constipatie, o problema majora cu care se confrunta multe persoane care nu au o dieta sanatoasa, consuma multe alimente procesate sau scazute in fibre si nutrienti.

Iata câteva alimente care te ajuta sa iti cureti colonul natural.

1. Seminte de in

Protejeaza flora intestinala, regleaza tranzitul intestinal, fara efecte secundare.





2. Aloe Vera

Vindeca si protejeaza mucoasa intestinala.

4. Menta

Protejeaza intestinele.

5. Spirulina si iarba de grau

6. Mango

Are proprietati laxative si ajuta in cazurile de constipatie. Este bogat in vitamine si minerale. Pentru unele persoane poate fi prea acru si picant.



7. Studenita

Este eficace in cazurile de constipatie si curata colonul.

8. Iaurturile probiotice

Regleaza tranzitul intestinal. Atentie sa nu fie prea procesate intrucat acestea contin multe ingrediente nesanatoase, stabilizatori si agenti de indulcire.

9. Crusin (Cascara Sagrada)

Intareste si tonifica peretii colonului, este un purgativ usor.

10. Alimente fermentate

Kefirul si untul nepasteurizat sunt o sursa buna de probiotice.

11. Chimen dulce

Reduce durerile abdominale si gazele intestinale. Sustine digestia.

12. Fructe organice

Mere, struguri, papaya, ananas, kiwi sunt fructe bogate in fibre, contin enzime care regleaza tranzitul intestinal.



13. Ierburi aromate, condimente si seminte

Semintele de dovleac, uleiul de copac de ceai, pelinul, cuisoarele ajuta la indepartarea parazitilor intestinali si la curatarea colonului.

sfatulparintilor.ro