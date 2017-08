Legături bolnăvicioase începute pe internet între o copilă de 12 ani, din Timişoara, şi un bărbat de 27 de ani, din Bucureşti, au fost la un pas să se încheie tragic.

Pentru că părinţii ei nu erau de acord cu relaţia, copila a pus la cale uciderea lor, încurajată de individul pe care ajunsese să-l asculte orbeşte. Fata a fost internată la Psihiatrie, când familia ei a descoperit conversaţiile înspăimântătoare şi a fost oprită în ultima clipă să se sinucidă. Coşmarul s-a încheiat abia după intervenţia poliţiştilor.

Totul a început în luna iulie. Copila de 12 ani l-a cunoscut pe tânărul de 27 de ani prin intermediul unui joc online. Au început să vorbească pe WhatsApp, iar discuţiile lor au ajuns, în doar câteva săptămâni, într-un punct dramatic.

Madara The God: Spune ce faci! Acum spui! Oh, my God! Cred că mor! Spune ce faci!





Bendy Assasin: Nimic, doar îmi iau rămas bun. O să mă sinucid, iartă-mă!

Madara The God: De ce o faci? Putem să fim fericiti împreună. Te rog, Cosmin!

Bendy Assasin: O fac pentru că nu m-au acceptat, OK? Pentru că nu te pot lua aici, vreau să mor, OK?

„Inculpatul, profitând de vârsta mică a minorei și de naivitatea acesteia, i-a creat o dependență emoțională de el, fapt ce i-a permis în timp să o determine pe minoră să comită diferite acte sexuale pe care să le filmeze și să i le pună la dispoziție”, declară Alexandru Florenţa, procuror-șef DIICOT Timișoara.

Lucrurile au mers chiar mai departe. Pentru ca părinţii ei să nu stea în calea acestei relaţii bolnave, fata de 12 ani a pus la cale un plan terifiant, încurajată de iubitul ei.

Madara The God: (...) Crezi că o să se aştepte de la un copil să omoare pe cineva? Asta mă ajută, că sunt încă copil... Nu ştiu pe cine prima oară...

Bendy Assasin: Hmm, aş zice cu ea prima dată, mă gândesc că e bărbat şi e mai puternic. Să ai grijă să nu aibă telefon lângă ei, că poate apucă să facă ceva.

Madara The God: Păi, acum mă duc să iau telefoanele lor!

Deznodâmântul a fost evitat pentru că părinţii copilei au observat schimbări în comportamentul ei. Au văzut conversaţiile şi au internat-o la o clinică de neuropsihiatrie infantilă. Deşi a primit tratament şi a participat la şedinţe de terapie, a continuat să ţină legătura cu bărbatul mai mare cu 15 ani decât ea.

Procurorii spun că, în discuţiile purtate pe telefoanele altor pacienţi, individul a încercat să-i inducă fetei ideea că ar trebui să se sinucidă. Totul, pentru ca el să nu fie anchetat. Iar copila l-a ascultat, însă din fericire, a fost oprită la timp.

„Când ești mic și îți servește un străin pe stradă o bomboană și, cum tu nu ai primit acasă, pleci cu el. Dar, în social media, ți se oferă următoarele tipuri de bomboane: apreciere, atenție, importanţă”, explică Anca Ţiurean, specialist psihoterapie familială.

De aceea, psihologii recomandă părinţilor să fie extrem de atenţi la orice schimbări apar în comportamentul copiilor, pentru a preveni întâmplări dramatice.

Individul de 27 de ani e acum în arest preventiv, după ce judecătorii au acceptat cererea procurorilor DIICOT. E suspectat de pornografie infantilă şi corupere sexuală, însă pentru că fata de 12 ani a încercat să-şi pună capăt zilelor, influenţată de el, potrivit anchetatorilor, aceştia ar putea adăuga o nouă acuzaţie la dosar: determinare sau înlesnire a sinuciderii.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să ajungă pentru mulţi ani ani spatele gratiilor. Cât despre fata de 12 ani, pe care anchetatorii o consideră o victimă, ea primeşte în continuare tratament şi participă la şedinţe de terapie individuale şi alături de familie.