Ambasadorul SUA în R. Moldova salută realizările Guvernului și faptul că a fost asigurată stabilitatea politică

Una din realizările actualului Guvern a fost asigurarea stabilității după o perioadă îndelungată de incertitudine politică. În plus, au fost înregistrate și reforme extrem de importante, a declarat la emisiunea „Interpol” de la TV7 ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James D. Pettit.



Ambasadorul a menționat atât importanța asigurării stabilității cât și a promovării unor reforme relevante. „În acest an, indiferent cum s-a început și cum a fost numit Guvernul, am avut o stabilitate pe parcursul anului. Am văzut și am avut câteva realizări. Cele mai importante țin de îndeplinirea cerințelor FMI care au fost foarte utile pentru demeniul reformelor” , potrivit lui Pettit.

El a menționat necesitatea continuării reformelor în justiție și a salutat realizările în domeniul reglemenătrii sectorului bancar. „ În sectorul bancar, unde am avut atât de multe probleme, inclusiv jaful secolului, vedem că au început reforme necesare, pentru a rezolva problemele care au adus la acest scandal legat de miliard” , a arătat ambasadorul.





Lucrurile merg în direcția corectă, dar mai rămân multe de făcut. „ Eu cred că este un început bun, dar mai rămâne foarte mult să facem” , a declarat James Pettit.

Sursa: infotag.md