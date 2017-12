Amuzant! La doar o zi după blocarea site-urilor opoziției, Putin declară senin că nu vrea să elimine opoziția

La doar o zi după ce Kremlinul a inchis site-urile mișcării de opoziție ”Rusia Deschisă”, iar rețelele sociale sunt bombardate cu amenințări din partea organului de cenzura rusesc de ștergere a conturilor acestei organizații politice infiintate de Mihail Hodorkovski, candidatul la alegerile prezidentiale din Rusia, Vladimir Putin, declară senin că ”nu vrea să elimine opoziția”.

Președintele rus a afirmat joi, în deschiderea conferinței sale de presă anuale, organizată la câteva zile după ce și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, că nu dorește să elimine opoziția, informează AFP.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie realizat de centrul ‘Levada’ și dat publicității miercuri, Putin s-ar clasa pe primul loc în intențiile de vot, cu 75%, mult înaintea contracandidaților săi, comunistul Ghenadi Ziuganov și naționalistul Vladimir Jirinovski, ambii contracandidati de serviciu ai lui Putin, care evită să-l critice deschis pe liderul de la Kremlin.





Având în vedere ca, in pofida faptului ca toate ”tunurile” propagandei de stat sunt indreptate impotriva firavei opozitii liberale, aceasta tabara mai nutreste o speranta. Doar 28% dintre rusi au declarat ca intentioneaza sa voteze, iar liberalii spera sa creasca acest procent in contul candidatilor sai.

Problema opozitiei liberale este insa lipsa unei personalitati care sa poata fi contrapusa lui Putin. De la asasinarea lui Boris Nemțov, regimul lui Putin a avut grija sa mentina ”curat” campul politic de orice ”buruieni”, care ar putea sa puna in pericol realegerea presedintelui. Dupa Nemțov, persoana care s-a impus ca opozantul numărul unu din Rusia, Alexei Navalnîi, este hartuit permanent, iar activistii si voluntarii care lucreaza in sediile sale de campanie din toata Rusia sunt ținte constante ale unor ”exerciții de forta” ale politiei si FSB. In plus, desi Navalnîi a obtinut castig de cauza la CEDO, instanta afirmand ca condamnarea sa in dosarul Kirovles trebuie anulata de justitia rusa, judecatorii din Rusia refuza sa faca acest lucru, acest fapt impiedicandu-l sa poata candida oficial la alegerile prezidentiale.

Tabăra liberală va fi reprezentată si de vedeta de televiziune Xenia Sobciak, însă aceasta este creditată cu doar 1% în intențiile de vot, fiind acuzata ca este contracadidatul confortabil propus de Vladimir Putin din tabara liberala.

Cum explica Putin lipsa unei opozitii solide?

”Cel mai simplu pentru mine ar fi să spun: că doar nu eu sunt cel care ar trebui să cultiv pentru mine concurenți…Cred că sistemul politic, la fel ca cel economic, trebuie să fie unul concurențial, și vreau să fac în așa fel încât să favorizez acest lucru”. Apoi adaugă explicand că ”slăbiciunea opozanților săi este rezulatul succesului politicii sale economice”…

