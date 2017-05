Angela Merkel dă asigurări înaintea întâlnirii cu Macron că ea va fi „ultima care să spună Franței ce are de făcut''

Emmanuel Macron știe ce vrea să facă pentru Franța și nu are nevoie de o Germanie ''care le știe pe toate'', a declarat cancelarul german Angela Merkel înaintea întâlnirii pe care o va avea luni cu noul lider de la Palatul Elysee, relatează agențiile Reuters și EFE.

Adresându-se jurnaliștilor la conferința de presă dedicată analizării rezultatului alegerilor regionale din landul Renania de Nord-Vestfalia, câștigate de formațiunea sa, Uniunea Creștin-Democrată, șefa executivului german a apreciat că ''alegerea noului președinte francez ne oferă posibilitatea de a aduce dinamism în dezvoltarea Europei''. ''Viitorul Germaniei stă în cel al Europei. Pentru Germania va fi bine pe termen lung dacă și pentru Europa va fi bine'', a completat Angela Merkel.

Ea a menționat de asemenea că va aborda cu deschidere discuția pe care o va avea în cursul după-amiezii la Berlin cu Emmanuel Macron, pe care l-a caracterizat drept un politician care ''privește cu optimism înspre viitor'', are o ''bună viziune'' cu privire la ce dorește pentru țara sa și ''inițiative bune'' pentru Europa.





Angela Merkel a dat asigurări că are ''încredere totală'' că noul președinte francez are un proiect bun pentru Franța și prin urmare ea va fi ''ultima care să spună Franței ce are de făcut''.

Referindu-se la întrevederea lor de luni, Merkel a afirmat că va examina împreună cu Macron cum vor putea coopera, ținând cont și de faptul că Germania și Franța își au propriile lor interese, dar care coincid la unele capitole.

Șefa guvernului de la Berlin a evitat totuși să se pronunțe la această conferință de presă asupra unor propuneri avansate de Macron în timpul campaniei electorale și care nu au fost bine primite de alți responsabili germani, cum ar fi aprofundarea integrării zonei euro, Merkel menționând doar că ''unele propuneri sunt pe masă de mult timp''.

