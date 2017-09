Angelina Jolie şi Brad Pitt s-ar fi împăcat, după ce s-ar fi întâlnit la locuinţa unui prieten din Hollywood, actriţa recunoscând într-un interviu acordat recent că trece printr-o perioadă dificilă după despărţire şi că nu îi place să fie singură. Cei doi nu ar fi renunţat, însă, la divorţ, pentru că îşi doresc un nou început pentru relaţia lor.

Potrivit tabloidului The Sun, Ian Halperin, biograful cuplului, a spus că cei doi actori au decis să se împace, relatează News.ro.

”Brad a făcut primul pas şi apoi s-au prăbuşit unul în braţele celuilalt. Au fost multe lacrimi”, a spus Ian Halperin.





Biograful a adăugat că Angelina Jolie şi Brad Pitt lucrau la o împăcare şi au decis să participe la şedinţe de consiliere spirituală pentru a îşi relua relaţia.

”Angelina crede că ea şi Brad Pitt seamănă foarte mult cu Richard Burton şi Elizabeth Taylor. Nu pot trăi împreună, dar nici separat. Angelina a lucrat mult la ea însăşi după incidentul din avion şi la fel a procedat şi Brad. Încă sunt îndrăgostiţi unul de celălalt”, a mai spus Ian Halperin.

Totuşi, cei doi nu şi-ar anula divorţul, întrucât consideră că au nevoie de un nou început.

”Divorţul reprezintă pentru ei doar o foaie de hârtie. Ei consideră că după ce va fi încheiat, vor avea o foaie curată în faţă şi o vor putea lua de la capăt”, a adăugat Ian Halperin.

Angelina Jolie a dezvăluit într-un interviu recent că trece printr-o perioadă dificilă după despărţirea de Brad Pitt, actriţa mărturisind că nu îi place să fie singură şi că încearcă să râdă cât mai mult, pentru ca cei şase copii ai ei să nu simtă stresul pe care îl simte ea, informează People.com.

Artista, în vârstă de 42 de ani, a intentat divorţul de Brad Pitt după o căsnicie de doi ani şi o relaţie de 12 ani cu acesta.

”Uneori poate să pară că îmi revin. Însă, în realitate, încerc doar să îmi duc la bun sfârşit fiecare zi. Nu îmi place să fiu singură. Nu este ceva ce mi-am dorit. Nu este nimic frumos în legătură cu acest lucru. Este greu, pur şi simplu”, a spus Angelina Jolie.

Actriţa a spus că situaţia în care se află este îngreunată şi de starea ei de sănătate, pe care trebuie să o monitorizeze. Ea a suferit o dublă mastectomie în 2013 şi şi-a extirpat ovarele în 2015 pentru a avita apariţia cancerului. Recent, a fost diagnosticată cu boala Bell's palsy – un tip de paralizie facială, provocată de daune aduse nervilor faciali, actriţa recuperându-se complet cu ajutorul acupuncturii.

”Pe plan emoţional, a fost un an foarte dificil. Şi am avut şi alte probleme de sănătate. Aşa că sănătatea mea este ceva ce trebuie să monitorizez”, a mai spus Angelina Jolie.

”Simt uneori că mi-a fost lovit corpul, dar încerc să rând cât mai mult. Tindem să devenim atât de stresaţi, încât copiii noştri simt acest lucru, când ei au nevoie să simtă bucuria noastră. Chiar dacă faci chimioterapie, trebuie să reuşeşti să iubeşti şi să râzi”, a adăugat ea.

Angelina Jolie a vorbit şi despre filmul ”First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers” pe care l-a regizat după un volum de memorii omonim scris de Loung Ung, despre genocidul Kmerilor Roşii. Filmul a avut premiera sâmbătă la Telluride Film Festival, unde a fost foarte apreciat.

Povestea are o semnificaţie deosebită pentru Angelina Jolie şi cel mai mare fiu al său, Maddox, în vârstă de 16 ani, pe care l-a adoptat din Cambodgia când acesta avea trei luni.

”Mad a cunoscut întodeauna povestea lui Loung şi i-am spus: «Într-o zi, fiule, vei fi pregătit şi îmi vei spune că a venit timpul să ne îndreptăm atenţia către ţara ta. Însă, va trebui să contribui, va trebui să munceşti şi să fii acolo în fiecare zi. Şi nu vei putea refuza sau spune că eşti obosit». Şi într-o zi mi-a spus: «Sunt pregătit»”, a mai spus Angelina Jolie.

În prezent, însă, Angelina Jolie a spus că nu are planuri pentru a regiza sau a juca în alte proiecte, ci se concentrează pe viaţa acasă, alături de cei şase copii ai ei. ”Particip la cursuri de gătit”, a spus ea.

Actriţa a adăugat că are nevoie să se redescopere pe sine, aşa cum obişnuia să fie.

În luna mai, Brad Pitt a acordat un interviu, pentru GQ Style, după ce presa tabloidă a scris că Angelina Jolie a intentat divorţul din cauză că actorul şi-ar fi pierdut calmul în faţa fiului cel mare al cuplului, Maddox. El a spus că a renunţat la consumul de alcool şi că încearcă să devină un om mai bun.

Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au despărţit pe 15 septembrie, iar actriţa americană a depus actele de divorţ pe 19 septembrie. Cei doi actori americani au o relaţie din 2004 şi s-au căsătorit în 2014, având împreună şase copii, dintre care trei adoptaţi - Maddox, în vârstă de 16 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, şi trei biologici - Shiloh, 11 ani, şi gemenii în vârstă de 9 ani Knox şi Vivienne